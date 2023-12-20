“原神启动！”背后 第三代骁龙8引领终端生态变革

【天极网手机频道】“原神!启动!”

伴随着熟悉的小曲，不知道你是不是又来到了熟悉的提瓦特大陆，开启一段奇幻冒险的旅程呢？作为一款画面精美、地图广阔的开放世界冒险RPG游戏，《原神》采用Unity动画渲染技术，游戏内的高精度建模、光影和粒子特效等渲染对手机性能的要求颇为严苛，自从上线以来一度成为手机评测的保留项目。如果能满帧运行《原神》，说明这款手机性能绝对不会太差。而《崩坏：星穹铁道》上线之后凭借更高的性能要求和负载成为了新晋的“评测项目”，能够流畅运行的的机型无一不是顶级旗舰。

以《原神》《崩坏：星穹铁道(以下简称<星铁>)》等为代表的大型手游拥有广泛的玩家群体，为了获得更好的画面效果、更丝滑的操作体验，搭载第三代骁龙8平台的旗舰机们自然就成为大家的首选。目前，首批搭载第三代骁龙8的机型逐渐上市，无论是从发布会上厂商们的介绍还是科技达人的实测中我们都可以看到，搭载第三代骁龙8平台的机型能够很好地应对《原神》《星铁》带来的高负载。

举几个例子，一加12《原神》最高画质+60fps模式进行枫丹城和海底跑图30分钟，平均帧数达到59.6fps，而在《星穹铁道》最高画质+60fps下连续运行30分钟，平均帧数同样能够达到58.9fps。而红魔9 Pro+《原神》极高画质须弥城半小时跑图测试平均帧数能稳定60fps，更高负载的30分钟《星铁》测试平均帧率也能达到59.29fps。无论是旗舰机还是游戏手机，在已经发布的第三代骁龙8机型中，长时间60fps稳定运行这两款性能大作已经完全不再话下。实际上，在今年主流的第二代骁龙8机型上，征服高负载游戏就已经是“基本操作”了，配合各家厂商在散热、电池方面的堆料，选择骁龙8旗舰玩游戏已经成为众多玩家的共识。

绝对性能的提升让用户能够享受到高画质+高帧率的游戏体验，在这之外，第三代骁龙8所具备的多重特性还能帮助用户感受此前在移动端难以想象的游戏体验。第三代骁龙8是首个能够以完全交互式的帧率运行虚幻引擎5 Lumen全局光照系统的移动平台。此前，仅有主机游戏和PC游戏可以使用Lumen，但通过第三代骁龙8 Adreno GPU的提升和广泛的软件优化，骁龙平台上现在也可以支持Lumen。高通与网易雷火工作室紧密合作，《逆水寒》手游已经能够采用支持实时光追的全局光照和骁龙游戏超分技术。

这一技术在realme新机上得到了体现。在第三代骁龙8硬件级光追特性的加持下，realme GT5 Pro打造了超凡电竞光追引擎，并首批支持《逆水寒》手游光线追踪2.0，让整个武侠世界具备了更贴合现实世界的光影质感，玩家的体验也会更加真实。同时，第三代骁龙8还支持8K级游戏超分技术、图像运动引擎2.0等技术。这些技术不仅利好玩家，同时也为游戏开发商提供了技术支持，高通也在与OEM伙伴、游戏开发商共同努力，不断推动这些技术落地安卓旗舰，画面更细腻真实、帧数更高的移动端游戏正在向我们招手。

但是我们的用户所需要的绝对不仅限于玩手游。能够流畅运行高负载游戏固然能够体现出第三代骁龙8的强悍实力，但流畅游戏却并不能成为用户选择旗舰平台的决定性因素。在当下，我们为什么要追求一台搭载第三代骁龙8这样旗舰平台的机型呢？

作为一款旗舰平台，第三代骁龙8所具备的能力可以照顾到用户在日常生活的方方面面。我们这里主要来聊聊AI与影像。

其实AI在智能手机这一移动端上的应用时间不短了，但是在最近两年迎来了发展的波峰。高通技术公司高级副总裁兼手机、计算和XR业务总经理阿力克斯・卡图赞对第三代骁龙8的AI性能充满信心，他表示，“第三代骁龙8是高通推出的拥有最强终端侧AI的移动平台”。

AI的存在往往不是孤立的，它在与手机的具体功能结合的时候能够释放出强大的创造力。在AI等新特性加持下，第三代骁龙8集成了三个18-bit的感知ISP，最高可支持单个1.08亿像素或两个6400万像素+3600万像素的摄像头，亦或是三个3600万像素摄像头;视频方面可拍摄8K 30fps HDR同时捕捉6400万像素照片，也支持4K 120fps的慢动作视频。这意味着骁龙为OEM伙伴们提供了更高水准的硬件底座，各厂商能够在次基础上统合软硬件，实现更高规格的图片、视频拍摄，让手机影像素质进一步向专业设备靠拢。

第三代骁龙8所具备的ISP语义分割从8层增加到12层，因此可以记录更多信息并精准分割，让AI在后期处理中可以进行更多操作，观感也更自然、更出色。升级的AI性能还带来了Vlogger View模式，能够同时记录两个摄像头拍摄内容。实时“抠像”减少了繁复的后期工作，给观众带来更有代入感的“主播视角”，很符合当前人人直播的时代需求。

第三代骁龙8的AI能力还赋能了第三方开发商，正如高通副总裁侯明娟在骁龙峰会上介绍的那样，合作伙伴慧鲤科技面向第三代骁龙8开发了一个神经网络，被称为“照片扩充”的这项功能可以帮助用户重构照片缺失部分，并且支持用户对照片进行缩放，让照片看起来具有广角效果，即使并非用广角镜头拍摄。AI让创作精美的图像和特效成为可能，甚至可以说，能够“将一整个内容工作室装进用户的口袋”。

提前布局 发展端侧AI意义深远

今年九月，高通公司在国家会议中心线下发布了人工智能白皮书――《混合AI是AI的未来》。这一白皮书详细论述了混合AI的发展前景，并阐述了高通在端侧AI的规划与布局。目前，第三代骁龙8支持在终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒生成高达20个token;在终端侧通过Stable Diffusion生成图片只需要不到一秒。其他又第三代骁龙8赋能的AI开发项目更是不胜枚举。

目前生成式AI正处于快速迭代并广泛采用的阶段，就不能像目前这样仅在云端进行推理，还必须在终端侧进行大量AI处理，而高通已经能够提供在边缘侧终端上低功耗运行生成式AI所需的处理性能。

高通的AI加速架构灵活、稳健，能够应对生成式AI模型架构的潜在变化。随着大语言模型和其他生成式AI模型持续演进，高通AI软件栈和技术将随之不断发展。加之为开发者所提供的AI架构与全栈AI套件，无论何时开发者都有能够轻松开发混合AI应用。

在推进混合AI发展的路上，高通部署的边缘侧终端规模十分庞大，具备其他方案提供商所不具备的规模优势。在全世界范围内，目前搭载了骁龙和高通平台的智能终端数量已达到数十亿台。高通的AI能力已经赋能包括手机、汽车、XR、PC和物联网等一系列广泛产品，旗下AI加速解决方案以及各类关键IP创新和技术能够进行稳定迭代，并且支持跨细分领域快速普及相关功能并下沉到主流和入门级产品。

Snapdragon Seamless让端与端的连接更加紧密

除了大力推进端侧AI落地，高通还致力于构建一个跨生态、端到端互联互通的生态。试想一下，如果你在PC上正在写稿子，一个临时需求需要你将文档在手机上打开，同时，平板设备上同事发来了视频会议邀请，在不同的操作系统和硬件之间，我们需要一个统一的生态让它们彼此关联。

这也是高通推出Snapdragon Seamless的初衷。通过Snapdragon Seamless，不同系统的多个终端可以协同运作，用户可以使用鼠标在手机、PC和平板上无缝拖动;文件和窗口可跨终端终端放置;耳机可根据播放的优先级进行智能切换等等。这将是一个串联终端的全面生态，除了已有的PC、手机、平板、TWS耳机等，其覆盖设备将扩展至XR、汽车和物联网平台，实现与用户生活相关联的全部终端的连接。

写在最后

高通CEO安蒙在接受采访时表达了对于端侧AI的期待，他表示，只有强有力的技术变革才能推动手机市场的变革。而高通将生成式AI视为一次千载难逢的机会，基于智能手机的新一轮创新浪潮已势不可挡。作为AI载体的第三代骁龙8毫无疑问是2023年末至2024年全年安卓旗舰机型的首选，在端侧AI方面，第三代骁龙8凭借优秀的架构、强大的AI算力赋能旗舰机型运行的方方面面，并不断优化用户使用过程中的各个阶段。

全新的Snapdragon Seamless的推出更是具象化了高通对端到端无界互联生态的蓝图，有了这项技术，设备之间的物理壁垒、系统之间的底层壁垒将被打破，用户很快就能享受到从手机到汽车的无缝体验。

回到文章的最开始，在结束了一天的忙碌之后，你或许会打开像《星铁》《原神》这样的游戏放松一下，出色的光影效果、流畅的画面让你感叹第三代骁龙8的强大。实际上，在一天的几乎每个节点，第三代骁龙8以出色的AI、影像、连接、安全等方面的表现已经悄无声息融入进了你的生活，这才是选择安卓旗舰、选择第三代骁龙8的关键所在。