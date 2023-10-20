更强穿透力的5G双通，OPPO Find N3为何能有好信号？

【天极网手机频道】相信很多用户会感受到在停车场、电梯或是地铁这些场景下手机信号直降，看着屏幕收取信号的标志一直在“转圈圈”，多少都令人烦躁。直板机都如此，那么折叠屏又该如何应对呢？

OPPO Find N3 创新实现 N8 与 N28 黄金通讯频段的 4*4MIMO 天线设计，比传统手机多两路接收信号，可以带来提升高至 2 倍的 5G 网速，高至 1.9 倍的 5G 接受范围，以及高至2倍的抗干扰性能。不仅车库、地铁、室内等弱网环境有好信号，甚至在偏远地区也能获得稳定信号。

例如在电梯里时，同样为5G手机，OPPO Find N3在电梯下降的过程中依旧是5G信号满格，而另外一部手机在下降过程中逐渐没有信号，通话没有声音，就连信息都收不到。

而Find N3 把天线化为传感器，用机器学习等先进技术更准确地感知使用场景，判断天线状态，灵活地调整天线，实现更低的通话掉线率和更快的数据传输速率、更广的网络覆盖和更长的电池续航体验。

再换到地下停车场，很多用户发现在地下停车场里基本上是收不到信号，有的时候扫码交停车费的时候付款页面转都转不出来。在往中心停车场走的时候，手机信号随着人越走越深就越来越低，但是OPPO Find N3依旧是满格的状态且能收发信息。

再换到大家每天上下班都要乘坐的地铁。通常来说地铁很多地下通道以及部分高架段的信号可以用极差来形容，先别说在线刷短视频，就是最基本的接收信息都是问题。不过OPPO Find N3却可以很好的解决信号差问题，在实际的地铁测试信号中，OPPO Find N3可以出色完成拨打电话、接收信息，甚至可以在线观看视频。作为对比的另外一部手机就一言难尽了，在OPPO Find N3流畅播放的时候，这款手机却显示“加载失败”，即便顶部一直显示有网络，但确实一点内容都没加载出来。

地铁在线视频测试(此图为GIF)

不难看出，无论是5G还是相关专利，OPPO都展现了其技术的领先性和布局的前瞻性，如今OPPO Find N3不仅有超强信号系统，还有第二代骁龙8处理器、超长续航组合、最强折叠影像、国密认证安全芯片等重磅硬件和技术的加持，可以说是一款超强折叠旗舰机。