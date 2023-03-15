iPhone 14 Pro灵动岛烧屏，成315最关注的数码问题，还值得购买吗？

【天极网手机频道】众所周知，每年的3月15日是国际消费者权益日，作为一个以保护消费者权益命名的日子，大家也是格外的关注。在大家比较关心的数码领域，日前一份投票调查显示也有不少关于数码产品的“质量”问题亟待解决。

根据调查报告显示，苹果因为iPhone 14 Pro灵动岛烧屏“夺冠”，同时还有多个问题遭到网友集中曝光。具体来说，网友们对苹果不满意的地方包括iPhone14Pro系列存在灵动岛“烧屏”、屏幕出现细线、系统自动静音屏蔽通知、车祸检测误报等等。

我们以iPhone 14 Pro灵动岛烧屏举例，从网友晒出的烧屏实拍图来看，灵动岛位置无论切换什么APP，都会遗留一个残影，该问题的处理方式只有更换屏幕，但费用在千元左右。

无独有偶，随着315晚会的临近，iPhone 14 Pro系列上新增的灵动岛在今日还登上了热搜，其热搜原因正是由于频繁被用户投诉烧屏所致。要知道iPhone 14 Pro的入手价格在七八千块钱，短时间内就出现了如此严重的问题，自然会让用户心里不爽，再加上苹果官方在处理上并不积极，便引来了很多用户的投诉。

据爆料，除了iPhone 14 Pro灵动岛烧屏，苹果今年针对Pro版单独新增的息屏显示功能，也会导致非常严重的烧屏。根据报道，很多海内外用户的锁屏界面被永久的烙印在了屏幕上，切换任何画面都会显示出残影。

那么问题来了，频繁翻车的iPhone 14 Pro系列还值得购买吗？随着京东平台也上线了百亿补贴，iPhone 14系列再迎来一波优惠价格。在京东百亿补贴中，iPhone14 Pro最低到手价只需6699元，想当初我可是花原价入手的，单从价格来说，现在入手iPhone 14 Pro那是相当划算的。当然，如果你是完美主义者，又或格外担心会出现烧屏等问题，还是谨慎入手吧!

有一说一，iPhone 14 Pro灵动岛烧屏问题，值得大家警惕，但也没必要过分担心，毕竟截止目前我的iPhone 14 Pro还没出现这些问题。所以这里想给入手iPhone 14 Pro的小伙伴们一点小建议：尽量不要让手机长时间显示同一画面，可以通过调整锁屏时间做到及时息屏，这样既省电对屏幕还友好;其次就是可以定期更换壁纸，这样能提升OLED屏幕的使用寿命。

除了苹果烧屏事件，大家还觉得有哪些科技数码领域的争议事件可以登榜呢？