2024 ChinaJoy骁龙主题馆：高通全家桶等你来体验

【天极网手机频道】第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月26日至29日在上海召开。与以往一样，高通本次参展再次豪横包馆――骁龙主题馆中将有高通及小米、荣耀、一加、iQOO、红魔、ROG、星纪魅族、realme真我、努比亚、中国联通等合作伙伴带来的手机、PC、智能汽车、掌机、XR设备、Wi-Fi7路由器等众多设备。

游戏作为ChinaJoy重要主题，骁龙主题馆内围绕Snapdragon Elite Gaming先进端游级特性让玩家感受到智能手机提供的更出色游戏体验。第三代骁龙8具备最新Snapdragon Elite Gaming技术，是首个能够以完全交互式的帧率运行虚幻引擎5 Lumen全局光照系统的移动平台;新版Adreno图像运动引擎还大幅提高了即时帧生成的能效，可以在对续航影响很小的情况下，使游戏帧率翻倍。

此外，作为今年热门终端采用骁龙X系列平台的AI PC也不会缺席，更成熟的生态以及全新的终端侧AI应用、AIGC体验。

除了骁龙主题馆内丰富的体验互动、产品与解决方案展出外，高通还带来了一系列主题活动及分享，包括骁龙助力娱乐体验升级的主题演讲等等。高通公司全球副总裁侯明娟将于7月25日在第21届中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)高峰论坛上，发表《创新移动技术赋能：数字娱乐体验迎来新拐点》主题演讲;高通技术公司副总裁兼产品、合作伙伴和技术市场全球负责人Mike Roberts将在7月26日ChinaJoy举办的AIGC大会上，发表《让智能计算无处不在》主题演讲。

骁龙的不仅是ChinaJoy 2024现场，“骁龙京东超品日”也将于7月29日火热开启，手游玩家、电竞爱好者和广大消费者可以一站式选购心仪的各品类骁龙装备，并享受超值福利，获取骁龙赋能的极致游戏体验。

7月26日至29日，2024 ChinaJoy E4骁龙主题馆，天极网也将带来现场报道，敬请期待!