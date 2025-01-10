连续四年拿下中国手机市场销量冠军，vivo持续领跑高端市场

【天极网手机频道】在2024年中国手机市场的激烈竞争中，vivo凭借卓越的产品表现和持续的技术创新，2024年全年，vivo(含iQOO)以17.4%的份额拿下中国手机市场销量冠军，成为国内市场首个销量“四连冠”的品牌。这一成就不仅彰显了国产品牌在全价位段市场的强劲竞争力，也进一步巩固了vivo作为手机市场引领者的地位。

在天极网看来，其“四连冠”的成绩离不开产品的持续创新。回望2024年，vivo凭借一系列备受瞩目的新品，成功吸引了消费者的广泛关注。从X Fold3系列的折叠屏创新，到X200系列的高端旗舰风范，再到S20系列与Y300系列的多样化选择，vivo以其全面的产品线满足了不同消费者的需求。同时，其子品牌iQOO也推出了多款新品，如Neo10系列、Z9系列和13系列，为vivo的市场表现注入了新的活力。

在这些优秀产品中，vivo X200系列无疑是最引人注目的明星。作为vivo高端旗舰的又一力作，X200系列在设计、影像、性能和系统等方面均实现了全面突破。它采用了蔡司2亿APO超级长焦、蓝图x索尼LYT-818主摄传感器等顶级影像配置，为用户带来了前所未有的摄影体验。同时，搭载的第二代全大核3nm天玑9400处理器、全球首发的公里级无网通信技术以及能量密度更高的第三代硅负极电池技术，更是让X200系列在性能、通信和续航等方面实现了全面飞跃。

凭借卓越的产品力，vivo X200系列不仅在手机市场取得了骄人成绩，还赢得了业界和消费者的广泛认可。它荣获了多项重量级奖项，包括人民网人民匠心品牌宣传展示的“匠心产品”奖、环球网环球趋势案例的“年度科技创新优秀案例”等。而X200 Pro更是凭借其出色的产品力，斩获了网易未来大会的“年度最佳旗舰手机产品”奖、微博年度数码大赏的“微博年度人气高端旗舰手机”奖等多个奖项，成为业界的标杆之作。

vivo的连续四年销量冠军背后，离不开其在科技创新方面的持续投入。vivo蓝科技作为vivo的核心竞争力之一，正在不断进化，为vivo的产品创新提供强有力的支持。通过多年的自研技术积累，vivo推出了包括蓝晶芯片技术栈、蓝图影像、蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统在内的五大技术板块，并在芯片、影像、续航、AI技术等多维度投入自研。这些创新技术的应用，不仅提升了vivo产品的竞争力，也为消费者带来了更加美好的生活体验。

vivo连续四年市场销量第一的背后，不仅仅是好产品的成功，更是科技创新和用户导向型理念的成功。未来随着2025年开年国家补贴政策力度的进一步加大，手机市场或将率先迎来新一轮的热销季，这也让vivo在2025年的全新表现同样值得期待。