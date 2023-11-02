或将首发天玑9300，vivo X100系列预计升级全新的“双芯组合”

【天极网手机频道】vivo于11月1日宣布将于本月13日举行X100系列新品发布会，这是vivo旗下的高端影像系列手机。社交媒体上爆料称，vivo X100或将会首发搭载联发科最新旗舰处理芯片天玑 9300，预计将采用全大核的设计，安兔兔跑分达到了224+万分。

目前vivo X100 系列手机外观设计已被曝光，新机采用居中大圆环相机模组，搭载后置四摄，蔡司标志性蓝色 logo 放置在镜头中央。机身以星轨为设计灵感，采用曲面设计。值得注意的是，后置镜头模组比较扎实，预计将继承1英寸超大底主摄，并有望升级更强的潜望式长焦镜头。

值得一提的是，vivo X100系列预计将会首发自研的V3影像芯片，6nm制程工艺，能效较上代提升了30%，同时能够灵活切换算法的部署方式，做到V3芯片和SoC的无缝衔接。

外围爆料表示，在V3芯片的加持下，vivo可能会推出4K电影人像视频，能够实现电影级焦外散景虚化、电影级肤质优化和色彩处理。

另外还可以确定的是，vivo X100系列将搭载最新的OriginOS 4，将采用全新的UI设计，针对图标、动效均进行调整，还将提供全新设计的情境壁纸，支持全链路停车助手、vivo 智能车载 4.0、vivo 办公套件、家庭健康管家等功能，提供全新设计的情境壁纸等等。

OriginOS 4还搭载 vivo 自研 70 亿规模蓝心大模型 7B、蓝心小 V 私人助理、蓝心千询对话机器人，支持超能语义搜索、超能问答、虚拟显卡等功能。目前vivo X100系列已经正式开启预约，感性兴趣的朋友可多多关注。