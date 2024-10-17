ColorOS 15体验：不止纵享丝滑 万事皆可问屏

【天极网手机频道】十月实在是科技厂商角逐的精彩月份，顺应AI时代，在10月9日，联发科(MediaTek)带来了新一代5G旗舰AI芯片――天玑9400，与AI相对应的NPU(Neural Processing Unit)算力得到十足的提升，在NPU方面，相较于上一代提升了约40%，天玑9400集成MediaTek第八代AI处理器NPU 890，NPU 890率先支持端侧LoRA训练和端侧高画质视频生成，并面向开发者提供AI智能体化能力。天玑9400的AI性能和能效得到显著提升，相较于上一代，大语言模型(LLM)的提示词处理性能提升80%，功耗节省35%，强大的AI算力为构建端侧的系统级别AI打造扎实的基础。ColorOS 15基于强大的天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI，ColorOS 15使用体验如何？以下是天极网带来的关于ColorOS 15的体验报告。

纵享丝滑的系统体验

ColorOS 15作为OPPO精心打造的手机系统，通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构安卓，带来安卓流畅体验新标杆，在流畅度方面实现了“机圈德芙，纵享丝滑”的系统体验。

首先我们来谈一谈最直观的动画效果，ColorOS 15利用极光引擎，系统级渲染与绘制架构，突破安卓限制，行业首发并行绘制架构，将传统安卓单线程串行架构改为多线程并行架构，解决因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿，做到并行响应统一绘制，点击极速响应，画面丝滑连贯。

(APP图标、卡片、文件夹、组件的打断动画)

极光引擎带来行业首个并行动画，不仅是 APP 图标，桌面所见的卡片、文件夹、组件都可以做到并行的同时也可以随时打断，点击再快，画面也能丝滑流畅。得益于极光引擎与潮汐引擎，系统级渲染与绘制架构，突破安卓限制，行业首发并行绘制架构，将传统安卓单线程串行架构改为多线程并行架构，解决因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿，做到并行响应统一绘制，点击极速响应，画面丝滑连贯!全新潮汐引擎，从芯片缓存智能分配架构，到软件算法效率全栈加速，根本上解决安卓存算分离缓存资源供给不足，指令架构复杂算法效率低的性能难题，带来芯片级性能解决方案。

除了更快、更丝滑、更跟手的打断动画，ColorOS 15多应用快速切换开启速度也得到了十足到提升，整体体验下来如同“德芙”般丝滑。

系统级AI――覆盖丰富场景的一键问屏功能

ColorOS 15除了在应用打开动画、应用打开速度、应用切换速度等方面有着十足提升，在功能方面，ColorOS 15还带来了覆盖多种场景的“一键问屏”功能，而这一功能统一集成在小布语音助手中，建议在设置――AI――小布助手中开启“长按电源键0.5秒唤醒功能”，将避免很多场景下不便用语音唤醒小布助手的场景。

唤醒“小布助手”功能后，屏幕边框四周将会灵动展示光效动画，官方称之为“视觉锤”效果，而所谓的“一键问屏”功能，就是将屏幕呈现的内容，通过令小布助手，首先识别当前的应用类型，比如小红书、微信、河马、相机等类型软件先进行初步分类进行指令的预识别，再通过识别用户的语音或者手输的指令，高效智能精确地处理任务，将原本复杂的指令，“一言传达”，通俗的讲这是一种类似语音化的自动化指令。

在落实到具体的例子中将诞生诸多使用场景：在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。以下是通过一键问屏功能，通过读取屏幕的内容结合用户的指令，从小红书跳转到地图类APP制定和规划旅游路线的效果展示：

(小红书旅游攻略跳转百度地图生成旅游路线)

除此之外，还有比如在阅读文章、阅读资讯过程中，想要知道配图中的名人、艺术画作、动物的品种，将原本需要调研资料的内容的步骤：退出APP――打开搜索引擎――输入内容或者图片，简化在一键问屏功能中，一句话就搞定。

(一键问屏：画作、动物品种、游戏人物、名人)

在菜谱等APP中，将直接可以通过识别图片，查询并制定菜谱所需材料、菜品的制作步骤、甚至细节到肉的处理方法和配菜建议，对于还在起步学习做菜的小伙伴小布语音助手将会是不错的帮手。

(“食谱”APP场景：一键问屏生成食谱)

此外，对于信息要素过多的屏幕内容，如何精确地向小布发出提问呢？无需担心，在ColorOS 15中的小布语音助手中添加了圈选提问功能，在右下角点开圈选选项，选中屏幕任意内容向小布提问，比如在多张猫咪品种图片中，只想询问小布其中的一种，即可通过小布的圈选功能发出提问，还可以询问猫咪关于饲养的技巧。

(一键问屏：“圈选”提问)

AI拯救“废片”，大胆去创作

为了鼓励喜爱手机摄影的人群大胆创作，ColorOS 15还带来了令人惊喜的AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，手残不要紧，重要是有一颗敢于创作的心，敢于按下快门记录生活的意，ColorOS 15将利用AI拯救废片。

AI超级像素功能。集成在相册编辑功能中，可以将被裁切的图画进一步画质增强，其功能也可以通过“一键问屏”功能实现，以下是已经被裁切后的图像被算法优化前后的对比，可以看到得益于NPU算力的强力提升和Color OS工程师算法的优化，既是是画质模糊、噪点较多的画面再经过AI优化后，其画面表现远远好于被优化前的画质。

(左侧：原图，右侧：修复后)

AI消除。得益于NPU算力的强力提升和Color OS工程师算法的优化，就算是在有数量较多、复杂的路面条件下，通过“一键问屏”功能识别路人的精准程度和去除过程中修补画面的瑕疵的能力，是在令小编也出乎意料，达到了前所未有的效果：

(左侧：原图，右侧：修复后)

AI去除反光。相信大家一定遇到过手机拍摄玻璃等条件下，由于镜面问题导致“主体”出现反光的苦恼，在ColorOS 15中，用户可以通过“AI去反光”功能一定程度优化此问题，效果展示如下，在AI算法优化后，问题得到显著的改善：

(左侧：原图，右侧：修复后)

AI检索文档

与AI结合的系统“文档”APP，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，迅速定位重点，在办工过程中，利用AI文档助手中的文档回答，高效的反馈用户所提出的询问，OPPO在ColorOS 15中利用AI，从而改变用户的查看文档的方式。此外，包括AI纪要、AI润色、AI观点等功能都保留在ColorOS 15中。

总结

总体体验下来，ColorOS 15不仅快而且自在，快，是对流畅的全面重构，让你每次点击都感受到前所未有的轻盈丝滑;更自在，是希望在系统级 AI 的赋能下，提供给大家加倍自在愉悦的使用体验。

OPPO这次带来的ColorOS 15，通过屏幕和相机两种硬件，为AI赋“天眼”，促成了这次的系统级AI完善。其中最有意思、最丰富、最多元，最具实用性的“一键问屏”功能目前涵盖的场景已经十分丰富，涵盖了许多复杂化的操作，比如小红书看到的旅游攻略，可以通过一键问屏，直接在地图类APP中智能化生成旅游路线;想要知道屏幕中食物的菜谱，小布直接汇总包括菜谱所需材料、菜品的制作步骤、甚至细节到肉的处理方法和配菜建议。这些方面的AI功能落到实处，是为用户解决繁碎的小事，复杂的任务，简单化和智能化，正如OPPO自己所说“好的操作系统是符合每一个人而设计的，解决每个人生活中真正的痛点，处处实用、好用、爱用。”OK，这就是天极网关于ColorOS 15的功能体验。