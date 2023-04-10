iPhone 15 Pro Max预计售价2万元，网友：可以，但没必要

【天极网手机频道】之前库克就为iPhone 15系列涨价打过预防针，之前大家预测iPhone 15 Pro Max顶配版不出意外大概率是要破万的，但是没有想到要2万元。作为参考，iPhone 14 Pro Max 128GB版本售价8999元，256GB版本售价9899元，512GB版本售价11699元，1TB版本售价13499元。网友甚至表示“明明可以抢钱但还是给了你一部手机”。

虽然距离发布会还有大概半年时间，但按照目前曝光速度来看已经是公布的七七八八了。根据iPhone 15 Pro Max最新的基于配件生产商的CAD图纸外形图显示，iPhone 15 Pro Max的摄像头凸起的尺寸为3.78毫米，比iPhone 14 Pro Max的版本大约5%。相机外环直径被列为16.2毫米，还有一个13毫米的相机镜头搭配在其中。此外，新机的正面和和背部设计和iPhone 14系列没有太大区别，但音量键有所调整，从原来的按压键换为固态按键。

关于固态按键早前也有知情人士曝光了CAD设计图，侧边依旧会有按钮外形，但不会像实体键一样能按下去，只能通过调动Taptic Engine线性马达来模拟实体按键的反馈。网友担心套上手机壳之后会影响固态按键的操作性和灵敏度。不过据知情人士透露秋季发布会一同发布的iOS 17系统中将会加入切换键，使用户能够自定义按钮的灵敏度，以适应这些不同的的使用场景。据悉这个功能与 Apple Watch Ultra 上的按键一样，用户可根据自己的需求自定义一些操作。加上手机壳制造厂商通常会在发布会之前收到关于苹果iPhone新机的设计细节，会让厂商们对按钮位置以及其他需要改变的地方进行调整。

另外，iPhone 15 Pro系列还新增了一个固态音量键以取代静音开关，除了调整音量之外，还会加入不少手势操作与新功能，例如通过音量键上下滑动来控制声音、固态键音量调整速度反应更快、音量键调整快慢取决按压力道等等，至于 iPhone 15 固态键在关机、开机和没电时都能够正常触发，并不会受到任何影响。

其他方面，iPhone 15系列与iPhone 14系列的设计没有太大的区别，要说直观有区别的大概是新增的配色。iPhone 15 Pr系列将新增一款深红色配色，色调接近于接近勃艮第酒红(Burgundy)，后续待上市后苹果应该会描述为深褐色(dark sienna)配色。iPhone 15标准版还会新增深粉色(dark pink)和浅蓝色(light blue)颜色，同样在上市之后苹果官方会描述为紫红色(telemagenta)和皮克顿蓝(picton blue)。而其他的经典配色应该还会一起发布，例如Pro机型会有金色、深空灰色和银色，标准版机型会有红色、黑色以及白色等。

入门款机型iPhone 15和iPhone 15 Plus搭载的是iPhone 14 Pro同款的A16芯片;而iPhone 15 Pro系列则进一步升级为全新一代的A17芯片，A17芯片将采用5纳米工艺制造，拥有更高的性能和更低的功耗，两者在性能上会有明显差距。影像方面iPhone 15全系终于都用上了4800万像素主摄，区别就在于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max搭载了潜望式长焦镜头，导致iPhone 15 Pro系列更加厚重。

至于充电方面，受制于欧盟的新规定，苹果被迫将iPhone 15系列Lightning接口换成Type-C接口，不过苹果专门设计了一颗适用于 Lightning和Type-C 接口的 IC 芯片，将会用在今年的新 iPhone 与 MFI 认证产品中。不过欧盟曾表示:“统一快速充电技术将有助于防止不同生产商不合理地限制充电速度，因此iPhone15若限充电速度或违反欧盟法律。

充电这事还未知如何，除了充电之外iPhone 15系列基本就是网上曝光的信息了。不过这高达2万元的价格确实是有史以来最高的了，如果是你，你会话两万元去买一部电子产品吗？