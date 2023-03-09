苹果Mac产品线或迎来大更新 新款iMac有望下半年推出

【天极网手机频道】苹果Mac产品线，主要包含了MacBook Pro、MacBook Air、Mac Pro、iMac等多款产品。这几款产品在不断的更新迭代中，逐渐有了自己较为清晰的定位，产品的外观设计与功能特性趋于稳定，已经许久未曾发生改变。而从最近不断曝出的信息显示，苹果Mac产品线或在今年迎来大更新，除了推出新产品，产品的设计可能也会发生改变。

根据最新的爆料信息显示，苹果最早会在下半年推出iMac。这款容易被忽略的24寸Mac产品，已经时隔两年多未更新。新款iMac在外观设计上预计与目前在售的版本相同，仍采用多彩设计，机身或更为轻薄，内部组件会有所调整。同时，新款iMac已进入了研发的最后阶段，与M3芯片的研发时间线同步，有望成为搭载M3芯片的首批产品之一。

新款iMac由于产品定位的原因，预计不会产生多大的变化，基本会保留原本的设计理念，进行常规的迭代更新。而其他Mac产品可能会产生新的变化，其中就包括了MacBook Air、Mac Pro以及MacBook Pro。

关于MacBook Air，在笔者看来，这算是苹果塑造得最为成功的MacBook产品系列。它汇聚了轻薄、续航、便携三个几乎不可能的特性于一体，打造出一款真正轻薄的笔记本电脑。由于M系列芯片的特性，用户既能享受移动办公的便携性，也不用担忧性能不足。

而按照苹果近几年的产品更新节奏来看，苹果会在每年的6月份、12月份左右发布新款的Mac产品。在去年的WWDC大会上，苹果就发布了全新设计的MacBook Air，以全新的外观设计、更加轻薄的质感以及M2芯片获得了不少用户的青睐。加之M3芯片产能的问题，苹果可能不会在六月推出新款的MacBook Air，而是推出15.5英寸版本的MacBook Air，依旧搭载M2芯片，满足大屏用户群体的需求。

笔者认为，MacBook Air系列分化出大屏版本是必然趋势，与苹果MacBook Pro提供的14/16英寸类似，都是基于不同用户的特定需求来进行划分。而Air分化出15英寸的版本，除了牺牲掉部分机身重量外，其性能、续航以及屏幕都有所增强，想必还是会有很多用户为此买单的。

至于新款Mac Pro，预计采用苹果目前最为强大的M2 Ultra芯片，拥有24核心的CPU、76核心的GPU以及192GB的统一内存等顶级配置。同时，新款Mac Pro也会根据M芯片进行重新设计，提供更多实用性的功能。

最后一款应该是今年12月左右发布的MacBook Pro，除了常规地更换芯片外，苹果可能还会带来一项重大设计――触控OLED屏幕。采用触控OLED屏幕的笔记本其实在行业内并不少见，但对于苹果来说却是较为巨大地变化，它或许会彻底颠覆MacBook Pro的常规体验，带来类似iPad Pro的触控交互体验。

由此来看，苹果今年在Mac产品线的更新上，几乎涉及到了所有的Mac产品，不仅产品的多方面功能与设计会产生变化，产品的更新节奏也较为紧凑，可以称得上是史诗级的更新。尤其是15.5英寸版本MacBook Air的出现，可能会让“大屏轻薄本”的概念再次席卷整个市场，从而带动同类型产品的消费增长。当然，按照苹果最近的动态来看，这些产品的价格预计都会有所上涨，欲购买的用户可得做好心理准备。