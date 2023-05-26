iQOO Neo8 Pro评测：不负Pro之名，再塑最强性能游戏旗舰！

【天极网手机频道】iQOO Neo系列，凭借着各方面均衡稳定的综合体验，尤其是在性能方面的突出表现，受到了酷客们的一致好评。如今，Neo系列迎来它的首款“Pro之作”――iQOO Neo8 Pro，作为首发“2023年最强旗舰芯”之一的新品，想必很多人对其实际表现充满期待。它能否以“Pro之名”塑造一款同档位中最强的性能游戏旗舰？我们这就来揭晓答案。

外观：热血酷玩设计 彰显青春活力

iQOO Neo8 Pro提供了「赛点」「夜岩」「冲浪」共三款简约配色可选，在笔者手中的正是橙红色的「赛点」与灰黑色的「夜岩」。「赛点」版本的后盖主要采用荔纹素皮材质，橙红色的主色调下，隐藏着别样舒适的触感。「夜岩」版本则采用岩晶玻璃后盖，轻微的磨砂质处理，不仅带来了如晶钻般的视觉观感，也同样塑造了细腻舒适的手感。

影像模组区域，主要采用简洁的双圆设计，与经典的游戏手柄类似，搭配橙红色调，足以燃动少年的热血回忆。与其他两款配色所采用的一体化设计不同的是，「赛点」版本以碳纤维纹理设计，蕴含着iQOO独特的速度美学，彰显了Neo系列的酷玩风范。

当然，iQOO Neo8 Pro的机身重量也控制得比较好，「赛点」仅重192.3g，「夜岩」和「冲浪」则为196.9g。热血潮酷的机身设计，轻巧易握的舒适手感，完全符合年轻人的主流喜好，充分彰显了青春独有的活力。

配置：首发旗舰芯片 再塑性能巅峰

iQOO Neo8 Pro的综合配置，主要在于提升性能水平与屏幕素质两方面，由此来全面优化全场景下的游戏体验。屏幕方面，iQOO Neo8 Pro配备的是一块6.78英寸1.5K 2D柔性直屏，它采用全新低功耗发光材料，具备2800×1260分辨率、最高2160Hz PWM高频调光、144Hz四挡变速(60/90/120/144)、1200Hz瞬时触控采样率等高素质特性，在日常观看视频与玩游戏时，会有着更加细腻、真实的色彩表现。

同时，这块屏幕将其背光扩展到了1.6万级，用户在调整屏幕亮度的时候会更加顺滑。更为重要的是，它还支持VICO 2.0抗疲劳亮度调节、超级夜览模式以及色盲色弱模式，缓解了用户长时间观看屏幕的眼部疲劳。简单来说，这块屏幕不仅平衡了画质与功耗，带来超强色准与流畅体验，还兼顾护眼，久看不累，是一块为游戏而生的最强直屏。

核心配置方面，iQOO Neo8 Pro首发2023年顶级旗舰处理器之一的天玑9200+。这块芯片拥有行业最强主频超大核和大核，支持MTK Adaptive Game、MAGT游戏自适应调控、像素级实时拖影消除等功能，配合增强版LPDDR5X与UFS 4.0，理论上来说，日常的性能体验以及游戏的稳帧能力会更加强大。

在安兔兔跑分综合测试中，iQOO Neo8 Pro跑出了134万分的高分成绩，相较于上一代提升尤为明显。除了旗舰芯天玑9200+外，自研芯片V1+以及iQOO的专业调校水平也起到了不小的作用，最终才能兼顾性能与功耗。

为了测试手机的实际性能表现，笔者将其置于以下环境：室温26℃左右，连接WiFi，开启智能刷新率，关闭蓝牙与定位，声音与亮度均为50%，针对普通模式与插帧模式，分别进行30分钟左右的《王者荣耀》游戏对局测试(极高帧率+超高分辨率+极致画面)。

从帧率曲线图来看，iQOO Neo8 Pro游戏全程帧率稳定性良好，并没有出现大范围的抖动，平均帧率为119.68 FPS。而从CPU功耗来看，插帧模式平均功耗为2.37W，普通模式平均功耗则为2.96W，两者对于功耗的控制都处理得相当好了，但显然插帧模式下表现更为优异。由此可见，旗舰双芯不仅稳住了游戏全程的帧率，提供极致稳帧的游戏体验，也能够控制好长时间游戏场景下的功耗，保证用户的游戏续航需求。

在高性能与低功耗的基础下，iQOO Neo8 Pro的散热能力显得更为重要。其主要采用5K冰瀑VC立体散热系统，涵盖iQOO史上最大散热面积的5002mm2VC均热板、44380mm2多层石墨、NTC智能检测等软硬件。在同等测试环境下，1小时《王者荣耀》游戏对局前后的温差仅为14.5℃，大面积的散热新材料确实作用不小。如此一来，旗舰双芯的性能释放有所保障，即使长时间高负载运行，依旧能够保证稳定流畅的性能体验。

游戏前温度

游戏后温度

为了进一步提升游戏的感官体验，iQOO Neo8 Pro内置了屏下双控压感、封闭式立体双扬、对称式双X轴线性马达等配置，能够针对不同的游戏场景获得不同的震感或音效反馈，塑造全沉浸式的游戏体验。

此外，iQOO Neo8 Pro也普及了《使命召唤》、《金铲铲之战》等多款游戏的144Hz高帧率模式，以及《天谕》的光线追踪技术，带来真实的光影效果，进而全面提升这款产品在手游领域的综合实力，让其真正成为一款“最强性能游戏旗舰”。

续航：超大容量电池 极限速度回血

在这优异的巅峰性能之下，iQOO Neo8 Pro同样具备强大的能量支撑。其主要配备了一块等效5000mAh超大容量电池以及120W超快闪充，充电与续航能力显然是相当出色。为了测试实际的充电与续航水平，笔者参照以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、待机8小时的四项常规续航测试;同时，将手机耗至1%低电量状态，再充至100%满电状态，测试充电速率，获得以下两张曲线图。

续航曲线图

充电速率图

通过测试可知，iQOO Neo8 Pro在经过四项常规续航测试之后，总耗电量35%，剩余电量65%。其中，1小时游戏所耗电量仅为20%，足以说明其出色的续航能力。而在充电测试中，从1%充至100%，所需时间为26分钟左右，充电速率同样是行业领先级别。

由此来看，iQOO Neo8 Pro对于用户日常软件的各种使用情况，进行了较为全面的系统优化，很好地控制软件的功耗。尤其针对游戏的底层优化，不仅塑造了全沉浸式的稳帧游戏体验，还能够满足用户长时间游戏的特定需求。

影像：光学防抖主摄 随手记录生活

影像方面，iQOO Neo8 Pro主要搭载“5000万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头”后置双摄影像模组。值得一提的是，其中的主摄镜头为影像旗舰vivo X90同款定制的索尼IMX866 VCS仿生光谱光学防抖主摄，在vivo独有的算法下，其噪声表现和色彩还原相当不错，能够帮助用户捕捉更为清晰纯净的画面。

从拍摄直出的样张来看，光线充足的情况下，高像素的光学防抖主摄，不仅提升了拍摄的稳定性，还能够保留住画面中的诸多细节，不会出现模糊、雾化等涂抹现象。即使是在暗光或弱光环境下，拥有RAWHDR3.0算法的iQOO Neo8 Pro，拍摄出的画面清晰度与纯净度也同样可观，并且还原了真实环境中的丰富色彩。

总结

总体来看，iQOO Neo8 Pro外观设计青春潮酷，充电与续航水平出色，影像拍摄真实纯净，综合体验优异。更为重要的是，它凭借着天玑9200+、自研芯片V1+以及144Hz 1.5K护眼直屏等配置，塑造了高画质、高帧率、高操控的游戏新体验，完全不负Pro之名，堪称“最强性能游戏旗舰”!