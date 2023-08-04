HarmonyOS 4发布 这个彩蛋一定要试试！

【天极网手机频道】8月4日，HarmonyOS 4正式发布，带来很多好玩、使用的特性。在众多新功能、新特性中，“趣味心情”很值得大家试一试，凭借HarmonyOS 4中更完善的Emoji体系，在日常使用、社交沟通中展现自己的个性，解锁更多玩法。

HarmonyOS 4的Emoji包含人物、动物、运动等12个大类，超过1800个表情，由此带来了很多“惊喜彩蛋”。HarmonyOS 4的Emoji融入了轻拟物、磨砂质感，让表情细节更丰富、更有质感，而且还对Emoji做了本土元素适配。

例如，“高铁”图案使用复兴号火车头外观;“奖牌”灵感则来自2008年北京奥运会金镶玉;“螃蟹”还会有大家十分熟悉和喜爱的大闸蟹;各种熟悉的景点、地标也浓缩成了Emoji;“面条”则充分考虑了中华美食博大精深的特点，还可以区分宽面、细面…这些细节的调整不仅让Emoji更加生动形象，也让聊天对话有了更多“发挥空间”。

除了融入本土元素，HarmonyOS 4还带来了“趣味心情”功能，用户可以利用最多6个Emoji制作专属心情壁纸(设置-桌面和个性化-百变主题-趣味心情-自定义)，并且能够在触控屏幕时有动画交互，甚至解锁等操作也有动效。

在个性化方面，HarmonyOS 4还有个性主题、全景天气壁纸等新功能，让用户轻松定制个人风格明显的手机主题、壁纸。而且，如果购买华为手表，手表的表盘带来了个性化升级，实用且有趣。

8月4日16点起，HarmonyOS 4开启升级，赶快试一试吧。