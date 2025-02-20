AI智慧文档，Find N5阅读效率大幅度提升

【天极网手机频道】随着折叠屏技术的进步，OPPO Find N5的AI智慧文档功能带来了更高效的文档阅读体验。特别是在分屏阅读方面，Find N5的设计让文档浏览和编辑变得更加流畅与便捷。在ColorOS15的系统上，Find N5不仅优化了文档的阅读效率，还解决了传统文档浏览中常见的信息遮挡问题，让阅读变得更加清晰舒适。

(查看批注内容不遮挡)

(文档缩略图和目录)

对于折叠屏手机，如何充分利用大屏优势，提高阅读效率，成为了设计的关键。Find N5通过其无遮挡的分屏功能，给用户带来了更加清爽的阅读体验。不同于传统手机屏幕狭小、信息重叠的阅读方式，Find N5的折叠屏设计让用户能够在一个屏幕内看到完整的内容，极大地减少了反复跳转和滑动的次数。Find N5的分屏阅读功能充分发挥了折叠屏的优势，用户可以在一个屏幕上同时查看文档的目录和评注，内容互不遮挡，提升了文档阅读的效率。在查看较长的Word文档时，用户可以通过点击缩略图或目录，快速跳转到所需的章节，而AI摘要则为用户提供了内容的精简版，让信息的获取更加高效。这种分屏阅读体验不仅比传统单屏阅读更具优势，还解决了反复切换页面、跳转不便的困扰。

(AI摘要和文档浏览分屏体验)

(中转站功能)

OPPO Find N5建立在大屏的优势下，在做到显示更多的内容的同时，同时提高了多生态不同文件格式的兼容程度，用户的体验和工作效率进一步得到提高。OPPO Find N5搭载的全新ColorOS 15系统，不仅能与安卓系统、苹果、Windows生态相连接，通过文件随心开功能，能够快速读取 Keynote、Pages、Numbers、 Adobe PDF 、Xmind等多种专属的文档格式以及java、svg 在内的多种源代码格式，还打破电脑与手机系统之间的壁垒，优化手机与电脑之间连接的体验，不仅支持同账号免密登录Mac，还可以通过 O+ 互联进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，还支持跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，同时配备超仿真的Mac键盘与触控板，让苹果用户在跨端跨系统中传输文件和工作上效率更高效。

此次OPPO发布的Find N5再度突破了折叠屏设计的标准，不仅将手机的厚度控制提升到全新高度，还在软件体验上兼顾了手机与折叠屏的不同生态需求。对于苹果用户来说，最具吸引力的功能不仅仅是文档浏览和文件格式转化，更在于通过“O+互联”实现无需登录账号即可远程操控Mac或Windows电脑，进行文件访问。即使在假期需要远程办公，也能通过“O+互联”轻松访问文件，从而高效实现远程办公功能。

OPPO通过不断优化与创新，极大丰富了折叠屏用户的使用体验，成功打破了多个品牌和终端系统之间的交互壁垒，满足了不同用户群体的多样化需求。在完善折叠屏整体生态方面，OPPO已迈出了领先友商的一大步。相信这些功能将赢得广泛好评，让有办公需求的用户通过Find N5抢占先机，享受更高效的工作体验。