理性讨论买高端机等于“智商税”，还是“一分价钱一分货”！

【天极网手机频道】众所周知，高端机的价格都要比中低端机高出很多，这也让一些人认为买高端机就等于智商税。但在我看来，还真不是智商税。

先我说的看法，高端机型相较于中低端机型来说配置更好、体验更好、做工更出色，在系统更新还能享受优先级，基于以上特质，高端机型的保值率也会比中低端机型更高一些。下面就详细跟大家说一说我的看法。

首先，高端机型在性能上确实会比中低端机型更强大。高端机型通常会使用时下性能最强的处理器、更大的内存、更快的数据传输速度等硬件配置，这些更硬核的配置能让高端机型的使用体验领先中低端机型一大截。

此外，摄像头、屏幕、音频等方面的配置也会更加出色，可以提供更高质量的拍照、观影、听音乐等体验，这些都是中低端机没有的。我们举个简单的例子，就拿iPhone 14系列来说，iPhone 14 标准版算是苹果入门机型，有着更多升级点的iPhone 14 Pro系列才能算是高端旗舰。对比之下，更高端的iPhone 14 Pro有灵动岛功能，iPhone 14没有;iPhone 14 Pro支持ProMotion动态高刷，最高120Hz，局部亮度最高2000nit;iPhone 14 ProSOC升级为A16，内存升级为LPDDR5;iPhone 14 Pro续航更长，可播放视频23小时。

高端机在设计上也更加出色。高端机通常采用更高端的材料、更精细的工艺、更时尚的外观设计等，使产品的使用体验和品质领先其它机型。还是以iPhone14系列举例，iPhone 14 Pro用了手术刀级别的不锈钢边框，颜值更高。还有华为P60 Art，相机模组设计打破手机行业中固有的设计理念，海岛设计带来让人眼前一亮的差异化表现，看到这款手机的第一眼就会觉得不一般，充斥着满满的高级感和高端感，这是普通机型无法比拟的。

在看看现在的中低端手机，边框几乎都是清一色的塑料边框，一些甚至连背面材质都是塑料的，质感大打折扣，甚至一上手就会有廉价的感觉。说个真实的例子，某个周末我与朋友先后逛了苹果和某国产品牌的线下体验店，分别上手了对应品牌的最新款手机，在摸过iiPhone 14 Pro之后，上手某国产机型时她直接说了句：质感差太多了。

还值得一说的是，高端手机在系统更新时，往往都是享有优先权的。说到系统升级相信大部分人都深有体会，当新系统刚线上时，只有最新机型和一些高端机型能率先使用，老机型和低端机型只能眼巴巴地看着，有着这种体验的小伙伴一定知道是什么滋味。而且，对于系统的更新支持，高端机可以有好几年，比如OPPO会对Find X系列提供4次Color OS版本更新，5年的安全维护，但中低端系列就没有这样的待遇。

在我看来，高端机的优势非常明显，配置更全面、更硬核，能带来更强劲的使用体验，起码让你在开黑时玩得更尽兴;做工质感更好，好设计、好材料带来的高品质能直接拉高你的气质和品味，拿在手上也会更加舒服;更好的系统维护，持续带来新体验和新功能，使用起来也更加安心。

当然，只有真正的高端手机对比中低端手机才不是虚有高价，才能诠释“一分钱一分货”的真理。