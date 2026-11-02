【天极网手机频道】11月2日，数码博主@数码闲聊站发文曝光了某厂6.39英寸1.5K LTPS阔直板手机的更多配置信息，从评论区讨论来看，这款新机归属华为星芒品牌。另据数码博主@定焦数码爆料，华为首款星芒手机即将于11月登场，主攻线上市场，定位相对亲民，售价预计低于华为Pura X View(后者起售价5999元)，华为还计划为星芒单独举办新品发布会，甚至可能不在现有线下门店陈列该机型。

屏幕方面，新机预计配备一块6.39英寸1.5K LTPS直屏，分辨率为2232×1320，屏幕比例约为16:9.5，支持120Hz刷新率，并采用1.05mm±的极窄四等边设计。相比普通直板手机，这种阔型设计的屏幕更宽一些，既保留直板形态，也能在刷网页、阅读文档与横屏观影时提供更宽阔的显示空间。外观上，新机采用跑道形摄像头Deco与横置长条形相机模组，但取消了潜望式长焦镜头，电源键改为紫色，整机配色提供星空黑、星云白、星芒紫三种选择。处理器方面，新机预计搭载麒麟9系芯片，性能定位可能低于麒麟9025;存储上则提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB四种版本，最高支持16GB运存与1TB存储。系统层面，星芒可能在系统中加入一键AI大模型入口，方便用户直接调用AI功能;此外，新机可能不再随机附赠原装充电器。

更值得关注的是产品线规划。据爆料，华为对星芒的规划远不止一款阔直板手机。该品牌目前已规划多款新品，其中一款将搭载主动散热风扇，还有一些设计较为特别的“整活儿”机型;另有消息称，星芒在今年第四季度准备了三款产品，未来可能进一步覆盖性能、游戏等细分市场。作为参照，全球首款阔直板手机华为Pura X View于9月9日开售，此前报道显示其上市50天渠道出货突破100万台，截至2026年第43周累计销量达75.53万台、单周销量约10.3万台，目前仍供不应求。星芒以更低价格切入该品类，有望进一步降低阔直板手机的购买门槛。