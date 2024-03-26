万事具备，只欠手机？华为P70系列近期可能随时开售，终极爆料汇总！

【天极网手机频道】随着4月的即将到来，网络上关于华为P70系列的消息变得越来越多。毕竟相比于其他厂商趋同的硬件配置，华为旗舰机所搭载的硬件配置则有更多的不确定性，麒麟平台也在热度与讨论度方面要高于另外两家。

根据中证金牛座消息，华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的 P70 系列出货目标指引相对乐观。目前，华为暂未公布 P70 系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在4月发布。

目前，打开各大电商平台，搜索华为P70，已经可以看到大量的第三方配件厂商已经上架了华为P70系列的保护壳以及屏幕贴膜，其中不乏一些体量相对较大的第三方配件厂商。可以推断出华为P70系列的模型机和真实机身三围数据已经被华为或者上层供应链提供给了这些第三方配件厂商，现在已经是“万事俱备，只欠手机”的状态。

从电商平台的渲染图片来看，华为P70系列将分为三个版本。P70标准版以及P70 Pro采用的是三角形排列的摄像头模组，搭载三颗摄像头。P70 Art得到延续，将继续采用不规则摄像头模组，搭载三颗摄像头。P60系列好评如潮的洛可可白色将在P70以及P70 Pro上得到保留，P70 Art将继续使用带有3D效果的后盖配色设计。

具体配置方面，华为P70系列将搭载支持5G的麒麟芯片，有较大的概率会采用Mate60 Pro的同款处理器，但是并不排除P70 Art搭载更强处理器的可能。

屏幕方面将由京东方作为供应商，有望搭载1.5K 支持LTPO和3840Hz高频PWM调光的国产护眼屏。屏幕尺寸为6.58英寸和6.8英寸两种，分别对应华为P70和华为P70 Pro(Art)两种版本，支持高刷新率。在设计上，华为P70系列将延续Mate60系列上的等深四曲面设计，兼顾手感和显示面积。

在传感器方面，华为P70大概率会搭载豪威提供的主摄像头，型号为OV50H。这颗COMS被广泛应用于2024年各家的旗舰手机中，比较有代表性的机型有小米14和14 Pro以及荣耀Magic6和6 Pro。虽然豪威OV50H在规格上仍然与目前业界的顶级水平索尼LYT900存在差距，但是相比于华为在Mate60系列所采用的IMX766传感器来说，OV50H的搭载想必会为华为的影像能力带来跨越式的提升。

还有消息称，在规格更高的华为P70 Art上将有望搭载索尼IMX989主摄像头CMOS，我们可以一同期待一下。此外，华为影像标志性的可变光圈结构，RYYB超感光系统，以及长焦微距等功能依然会是P70系列的标配功能。作为华为主打影像的手机系列，在更新高端CMOS之后，相信P70系列会成为目前华为手机中拍摄能力最强的存在。

其他方面，卫星通信技术想必不会缺席P70系列，充电速度大概率会维持88W的功率，辅以鸿蒙4系统生态，可以说，华为P70系列将会成为很长时间内最值得购买的华为手机。