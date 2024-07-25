骁龙赋能多众多游戏体验 高通Oryon CPU即将登陆骁龙移动平台

【天极网手机频道】手机、平板、XR、PC、汽车…高通骁龙正赋能终端提供更出色的数字娱乐体验。

7月25日，高通召开2024骁龙游戏技术赏，高通技术公司手机、计算和XR事业群总经理阿力克斯・卡图赞(Alex Katouzian)介绍道，目前有115款搭载第三代骁龙8的旗舰手机，凭借Snapdragon Elite Gaming提供出色的游戏体验，并将众多端游级特性带到移动端，增强移动端游戏体验。此外，高通还宣布Oryon CPU即将登陆骁龙移动平台，性能及游戏体验更让人期待！

不仅是手机市场，骁龙XR平台赋能超过80款设备，通过与游戏开发者合作，给XR平台带来了更丰富的游戏内容。

更让人期待的是骁龙平台在PC端的表现。在去年发布骁龙X Elite后，高通在PC平台的表现要比以往更加活跃，特别是AI PC这个新赛道，投入更胜从前，目前已经有22款终端商用面市。这一次高通不仅发挥了此前骁龙在连接、能效、续航方面的优势，通过推进生态合作，在多样化应用场景下的表现也更为高效、可靠，其中也包括了游戏。阿力克斯・卡图赞提到，目前骁龙计算平台已经可以支持超过1200款游戏。

尽管就游戏场景而言，高通在PC端与友商还有差距，但让人期待的是高通已经对这个PC重要细分市场予以关注，并与软硬件合作伙伴共同推进。如果骁龙平台能效、连接等优势能够同步适配扩展的生态，那么玩家的“游戏半径”还将进一步扩大，随时随地(比如高铁上)玩PC端游戏或将不只是空想。

当然，无论是高通优势明显的手机端，还是身处追赶者位置的PC端，作为平台提供方，软硬件生态合作很大程度上决定了骁龙平台提供给玩家的游戏体验。在骁龙游戏技术赏期间，包括OEM、游戏开发商等合作伙伴也登台介绍与高通之间的合作，不仅是平台性能的释放，还有对骁龙平台诸多特性的实践应用，例如Adreno图像运动引擎2.0助力《塔瑞斯世界》提升帧率稳定性、降低能耗;OPPO与高通多年合作，首发《王者荣耀》高通平台自适应画质，以及最新一加Ace 3 Pro实现《原神》等游戏的120帧版本在120Hz显示下的零延迟体验。

除此之外，作为骁龙平台在游戏领域最重要的特性，Snapdragon Elite Gaming还在持续探索移动端游戏“更高的天花板”，目前支持60多项特性，如率先支持基于硬件的实时光追和虚幻引擎5 Lumen、能够降低功耗和提升终端设备最低帧率及控温效果的自适应游戏画质等，均能给游戏体验带来直观提升。

还有一项特性也是今年及以后最让人期待的――终端侧AI。

作为2024年终端侧最重要的变化之一，大模型、生成式AI等新功能在原有基础上提升了智能手机、PC的智能交互体验，如虚拟助手、实时翻译、实时转译等功能更为智能，自然语言交互也更加实用。尽管距离全面落地、大规模普及还有一段路要走，但也给只能卷拍摄、卷性能的智能手机带来了新亮点。

对于终端侧生成式AI，高通也携手合作伙伴将其带到了游戏领域。高通与网易24工作室和网易伏羲实验室合作，利用搭载第三代骁龙8移动平台的终端，通过其集成的NPU在端侧运行语音相关AI模型推理，在《永劫无间》手游中，实现更快的识别速度，响应玩家指令。

网易伏羲实验室AI技术负责人吕唐杰表示：“网易和高通在游戏技术领域长期保持深入合作。我们在今天正式上线的《永劫无间》手游中，率先发布了全球首创的语音AI队友玩法，双方深入合作，将部分AI推理从云端GPU迁移到第三代骁龙8移动平台的NPU上，为玩家提供超低时延的自由交互体验。”

终端侧AI性能提升以及低时延的优势可以在玩法扩展上给游戏开发者提供更多的支持，也能够让游戏中的NPC、AI玩家更“智能”，当然更多场景还需要时间完善及创新。

值得关注的是，移动游戏市场的活跃表现也将成为游戏开发商、OEM给玩家打造高质量游戏，提供更符合玩家需求终端，进行体验创新的重要动力。数据显示，移动游戏市场依然呈现爆发式增长。2023年，全球玩家在移动游戏上的花费高达近900亿美元，约占全球游戏市场总销售收入的50%，是主机游戏和PC游戏的两倍左右。自2018年以来，全球移动游戏市场销售收入便保持着惊人的增长态势。在中国市场，这一趋势则更加明显，销售收入约占全球三分之一。

因此，高通在手机、平板、XR、PC、汽车等终端的数字娱乐布局更让人期待。

本次在2024骁龙游戏技术赏上，高通宣布骁龙成为京东JDG战队的首席技术合作伙伴，将最前沿的移动技术创新带给JDG战队。

高通公司全球副总裁侯明娟表示：“智能手机上出色游戏体验的背后，是骁龙在移动技术领域的不断创新。强大的硬件性能基础，配合不断升级的游戏特性，骁龙让智能手机成为高性能游戏的理想平台。”

平台是推动移动游戏市场发展的因素之一。

7月26日ChinaJoy 2024正式开幕，熟悉的骁龙主题馆再临，并将有高通及小米、荣耀、一加、iQOO、红魔、ROG、星纪魅族、realme真我、努比亚、中国联通等合作伙伴带来的手机、PC、智能汽车、掌机、XR设备、Wi-Fi7路由器等众多设备，观众可以现场畅玩!天极网也将带来现场报道，敬请关注。

高通Oryon CPU即将登陆骁龙移动平台

不仅是介绍高通在游戏的布局，给ChinaJoy做了一点剧透。阿力克斯・卡图赞还在骁龙游戏技术赏的最后，放出了一个重磅消息――高通Oryon CPU将即将登陆下一代骁龙8系!更多信息将在今年骁龙峰会上揭晓，10月21日―23日就让我们拭目以待!