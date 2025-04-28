华为服务日，每月首周五六日，三大升级权益等你享！

【天极网手机频道】在电子产品竞争激烈的今天，专业优质的产品服务是提升用户体验、赢得用户口碑的关键所在。华为一直致力于打造业界领先的服务体系，为用户提供全方位、高品质的服务保障。自2017年起，华为服务日，每月首周五六日，始终坚持与用户暖心相约，至今已连续开展九年，九年如一日的暖心守护，从未失约。

九年间，华为服务日推出了一系列以用户需求为导向的服务权益,包括免费贴膜、维修免人工费等，活动范围涵盖手机、平板、PC、穿戴、智能眼镜、耳机等多品类产品。这些切实福利无疑解决了用户在使用设备过程中遇到的各种问题，同时也体现出华为华为始终将消费者的需求置于首位，真正做到了想用户之所想，急用户之所急。

2025年1月1日-12月31日期间，华为开展新一轮服务日活动。相比以往，2025年华为服务日内容在原有的基础上迎来全新升级，更新了三大权益：新增笔记本电脑免费拆机保养(含外观)服务，配件、延长服务宝、个性贴膜产品由9折优惠变更为配件、保障服务产品、个性贴膜产品8.8折优惠以及新增穿戴产品免费贴膜权益，诚意满满的三大权益升级惠及更多消费者，解决更多用户的后顾之忧。

由于长时间的使用，笔记本电脑的键盘容易积累灰尘、食物残渣和其他污垢，导致按键不灵敏或者按键卡住，但这种情况用户难以自行清理。2025华为服务日新增笔记本电脑免费拆机清洁保养(含外观)，通过专业高效的拆机工具和专业工程师团队，对笔记本电脑进行全方位清洁保养，从主板、散热风扇到键盘缝隙，每一处细节都将得到清洁保养，让设备保持良好状态，延长使用寿命。

随着时间的推移，智能手表表带、手机壳、智能键盘等都可能出现磨损，影响使用体验。2025华为服务日配件、延长服务宝、个性贴膜产品由9折优惠变更为配件、保障服务产品、个性贴膜产品8.8折优惠，也就是说，我们能够以更优惠的价格焕新设备配件、延长服务宝、更换个性贴膜，这种落到实处的优惠真的太暖心啦。除了加大了优惠力度，也扩大了优惠所适用的范围，以前只有延长服务宝一种保障服务产品可以享受优惠，现在所有的保障服务产品都能以优惠的价格购入。

为了让消费者能够在使用穿戴产品的过程中获得更好的体验，2025华为服务日新增穿戴产品免费贴膜权益。智能穿戴产品凭借其便捷性、多功能性和时尚感，逐渐成为人们日常生活中的必备单品，免费贴膜权益能够有效保护设备屏幕，减少刮蹭带来的困扰。

除了以上权益以外，走进华为授权服务中心还能享受有温度的服务体验。所有进店消费者，门店都会为其提供一杯温水、现磨咖啡或茶水;在店内等待受理或维修期间，还可免费享受品质零食;外出遇到电量告急，可到华为服务店使用100W 超级有线快充快速恢复手机电量;完成维修取机时，还会提供一瓶纯净水和酒精棉片。不得不说，这些小小的温暖，无不渗透着华为对用户的深切关怀。

华为服务日之所以能做到有口皆碑，除了贴心普惠、细致入微的服务外，其背后还离不开专业维修设备工具、专业服务工程师团队、使用官方原装备件等所带来的服务保障。

截至目前，华为已建立2100余家服务店，20000余家服务接机点，覆盖全国99%地级市以及92%县区;华为服务店100%配备自动化拆机/压合工具，确保维修更精准，更高效;所有维修均使用官方原装备件，并由专业的服务工程师操作专业维修工具进行;不方便到线下门店，还有华为消费者服务热线950800，提供7*24小时贴心相伴，或者通过华为App、华为消费者业务服务官网、华为终端客户服务微信小程序等多种自服务渠道，查询门店信息、预约维修。

九年来，华为服务日始终践行着"以消费者为中心"的服务理念，通过每月首周五六日的温暖约定，让每一位消费者都能享受到更加贴心、专业的服务体验。在华为服务日，维修不再让人烦恼，而是真诚、温暖和信任的传递。

未来，华为服务日将继续秉承“以消费者为中心”的服务理念，为消费者提供更加便捷、高效、贴心的服务体验，切实满足消费者的真实需求，解决消费者的真实痛点，让温暖与关怀一直延续，并渗透到了每个细节里，惠及每一位消费者。