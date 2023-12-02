最划算的千元机vivo Y100i简评：自带美好寓意的设计，实现内存与续航自由

【天极网手机频道】手机行业卷到现在，千元机的销量不降反升的主要原因是因为千元机已经实现了“好用、实用、便宜”的购机三要素。近日vivo推出了Y100家族新成员――Y100i，不仅仅满足用户对性价比的需求，而且在设计、影像、续航等等综合体验上也为用户带来更好的体验。

vivo Y100i以领先的设计与精湛的工艺铸就了同档位最有质感的产品，带来了祥云粉、晴空蓝与皓夜黑三款极具“东方美学”的设计与配色。其中，祥云粉带来档位独创的“云锦纹”设计，通过精细控制每一阶刻度打造立体微结构，一层一层的叠进实现更有层次的灵动光影，紫中带粉，粉中带金，就如同“祥云粉”的名字一样寓意瑞彩迎新年，也更富有东方美学气质。

后置双摄模组采用一体化玻璃制造工艺，结合磨砂质感直边中框，亲肤质感细腻温润且不易留指纹，底部还保留3.5mm耳机接口，方便一些还喜欢用有线耳机的用户使用，整机设计、外观工艺向旗舰看齐，时尚轻薄机身更显高级质感且久看不腻，简约却不失灵动，为这个档位的产品带来了一场视觉盛宴。此外，vivo Y100i还支持IP54生活防水防尘、全新磐石缓震结构，让用户用得更放心。

正面是一块1670万色 6.64英寸 原色护眼LCD屏，支持100% P3电影级色域和650nit HBM高亮模式，显示色彩更鲜艳。此外，vivo Y100i支持全程DC调光、降低蓝光含量的护眼模式、低亮度区间精细亮度调节的无级调光和最低1nit亮度的夜读模式，可做到全天候护眼。

通过对整机的全面优化，让寸土寸金的机身再度减薄，皓夜黑配色薄至7.98mm，祥云粉以及晴空蓝厚度也仅有8.07mm，带来手感优秀的超薄大电池机身，在一众同价位的机型中脱颖而出。

vivo Y100i内置了一套5000mAh电池搭配44W闪充的充电方案，借助44W闪充可使vivo Y100i在30分钟内将5000mAh超大电池从1%充至55%，69分钟即可完成充电。



充电实测(数据仅供参考)

提到持久耐用，必然少不了手机的续航表现。一款续航出色的机型不会因电量不足频繁打断用户的使用体验，为此，vivo Y100i在5000mAh大电池的支撑下模拟大家平时最常使用的微信、短视频平台、微博、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下模拟普通用户一天使用的场景需求，包括视频、游戏、音乐、拍照、微信社交、网页浏览各1小时以及待机8小时的续航测试。

通过实测之后vivo Y100i剩余电量为56%，也就是说vivo Y100i的大电池在正常使用下是可以保证一整天都不需要充电，也不需要感到焦虑，但如果像接连不断玩一些大型游戏或是连续看十几集的电视剧的话，一天一充也是没有问题的。



续航测试(数据仅供参考)

除了外在高颜值，vivo Y100i也具备出色“内在”实力。vivo Y100i搭载了基于7nm先进制程工艺打造的天玑6020移动平台，主频高达2.2GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。

大内存也是很多用户换机的主要考量因素之一，为了让用户获得更流畅随心的体验，vivo Y100i配备最高12GB+512GB大内存的机型，搭配内存融合3.0技术，调用部闲置ROM空间给RAM使用，至高可实现等效12GB+12GB的超大运存，不管后台开了多少应用，还是存了多少影视和大型游戏，vivo Y100i都能给你带来流畅运行的体验。

影像方面，vivo Y100i后置搭载了5000万像素超清主摄以及一颗200万像素专业虚化镜头。超清主摄可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实，建筑的边缘线条、光线撒下来的明暗过渡呈现都得到还原，总体还是属于同档位较出色的。

vivo的优秀人像算法来到千元机中，vivo Y100i通过对人物、背景的独立分层优化，实现贴近真实光学镜头的虚化效果，并且还会模拟大光圈镜头的景深效果，拍出背景光斑柔美、人物主体细腻有质感的图。

vivo Y100i的前置摄像头支持五重超质感美颜，在原有肤色、脸型、五官的基础上对磨皮、五官算法进行迭代升级，肤质细腻且眼神有神采，人脸轮廓和肌肤纹理的细节上处理的也更加出色，整体表现不错。

vivo Y100i内置的是基于Android 13开发的OriginOS 3系统，不管是元素排布、内容层级、细节形状还是整体布局都同样构建了一套清晰舒适的设计语言。

而且搭载了OriginOS 3系统的vivo Y100i可同时调出分屏+小窗，实现多应用同屏，在前台高效处理多任务，例如分屏状态下，用户用小窗打开微信并复制文字信息，粘贴至原子笔记中而且通过空间级隐私加密解决方案将图片、音频、视频等文件放入隐私系统，并在需要时进行机主识别;还可对隐私应用进行网络连接、定位、麦克风、摄像头等权限的单独控制，保证隐私系统里和外界场景完全隔离，让vivo Y100i更安全，用户也更安心。



应用分屏

总体来说，目前最划算的512GB超大存储千元手机vivo Y100i除了带来“晴空蓝”、“祥云粉”和“皓夜黑”三大灵动配色之外，还拥有5000mAh超大电池、44W闪充、护眼原色屏、5000万超清主摄和7nm八核处理器，是一款十分超值的高颜值、更耐用的产品。双十二也即将到来，如果这期间有想要换购一款新机的话，这款主打大内存长续航的千元机就是不二之选。