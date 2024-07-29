华为神秘三段折叠屏新品今年问世？相比对折，这次更实用！

【天极网手机频道】今年三月份，华为公布了一款“折叠屏设备”专利，该专利重点展现了一款可以三段折叠的设备，并列举了三种使用模式，这是华为首次确认了此前传闻已久的的三折产品的存在。根据供应链爆料的消息，该产品是一台手机，华为极有可能在今年底或明年初发布这款三折手机。

从对折到三折可以说是折叠屏发展历程中巨大的突破，小编也觉得，相比于对折，三折的形态才能更好的发挥折叠屏产品的优势。

方形屏幕VS长条屏幕

如今的折叠屏手机在展开之后，屏幕比例更接近正方形，并且各个手机厂商也没有对展开状态下的折叠屏限定长边与短边的位置。我们观看的大部分内容都是16:9的横屏视频或者9：16的竖屏视频，也有一些电影或者纪录片会采用21:9的超宽屏比例。

因此，号称比传统手机屏幕影音体验更好的折叠屏手机，在显示传统的视频或者电影时，其实浪费了大部分的上下显示面积。在一些体积不那么大的折叠屏上，展开后的画面尺寸并没有比传统直板手机大上太多，与折叠屏更加高昂的价格并不匹配。

而三段折叠的屏幕在展开后则更接近传统的长条屏幕，有明确的长边和宽边，与主流的视频内容更加匹配，屏幕显示的利用率高，影音体验更好。长条屏幕也拥有更好的适配性，不会像现在的折叠屏那样损失游戏时的“显示视野”，也不会出现应用中UI元素拉伸的情况。

三段折叠解锁更多姿势

在过去的折叠屏手机中，将屏幕折叠到一半，然后把下半部分屏幕作为支架是一个在厂商宣传中很常见的使用场景。而随着折叠屏手机的重量愈发轻薄，在半折叠场景下使用手机，更容易出现手机被“推倒”的情况。

三折叠手机因为拥有更多的折叠结构，因此在同样场景下的稳定性会更好，变相增加了使用体验，可以解锁更多的使用姿势。

担忧与风险也更多

折叠屏手机机械结构的复杂程度要远远超过传统手机，尤其是对于转轴部分的设计与优化，是每家厂商迭代升级的重点，同时也在折叠屏手机的整体结构中扮演着“骨骼”“脊梁”这样重要的角色。

三折叠手机也就意味着要配备两根这样的“脊梁”，更复杂的机械结构也就意味着更多的可靠性风险。目前，柔性屏幕已经发展的相当完善，但是转轴结构还有进一步优化的空间，像是去年某品牌折叠屏旗舰的转轴质量风波就是一个鲜活的例子。

同时，更多的机械结构也就意味着更重更厚的机身，怎样把三折叠手机做轻做薄，依然是各个厂商需要重点探索的方向。

除此之外，像是更大的屏幕所带来的功耗提升;更复杂的机身设计对主板与散热所带来的考验;以及面对三折的屏幕形态， 厂商是否已经在系统层面准备好了对应的适配。等等这些，都意味着三折叠手机将会为消费者和厂商带来更多担忧。

写在最后

小编对于三折叠手机是非常期待的，因为只有把三块屏幕展开，才能拼出一块匹配平板电脑的屏幕，才能满足我们对于初代折叠屏把“平板装进口袋”的设想。目前对折设计的折叠屏手机，在展开后接近方形的屏幕，并不能抵消折叠屏手机相比于传统旗舰手机所带来的体验妥协。同时，更复杂的设计也伴随着更多的不确定性，越是精密就越有出错的可能。相信，三折叠手机将会成为各家手机厂商的下一个必争之地，是各家的下一个炫技舞台。新的产品形态，对于各个厂商来说，既是机遇又是挑战！