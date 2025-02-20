4499元起！苹果精妙刀法下的“缝合怪”iPhone 16e发布

【天极网手机频道】北京时间2月20日凌晨，苹果在官网直接上架了全新入门款iPhone――iPhone 16e，并不是期待中的iPhone SE。目前iPhone 16e仅提供白色、黑色两种配色，有128GB、256GB、512GB三种存储规格，售价依次为4499元、5499元和7499元。新机将于2月21日晚9点预购，2月28日正式发售。

iPhone 16e的设计像是iPhone 14系列与iPhone 16系列的“融合怪”。手机屏幕并没有“上岛”，而是与iPhone 14规格一致的6.1英寸超视网膜XDR显示屏(刘海屏)。

有趣的是，细节之处苹果秀了一波“刀法”!尽管iPhone 16e搭载了A18芯片，却阉割了GPU，由iPhone 16的5核减少至4核。CPU与神经网络引擎则保持一致，分别为6核、16核。

虽然升级了与iPhone 16系列一样的操作按钮，但是并不支持相机控制;后置也仅提供一颗“二合一”的4800万像素融合式摄像头，支持超分辨率照片、2倍光学变焦，但不支持空间照片和视频、不支持微距摄影。

至于前者摄像头，苹果也展现了“微操”，iPhone 16e可支持智能HDR 5照片，但对比iPhone 14、iPhone 16仅支持景深控制但不支持焦点控制，且不支持电影效果模式。

还有连接方面，采用了苹果自研的首款调制解调器C1，尽管支持5G，但配置上也有些许不同。

iPhone 16e机身厚度为7.8mm，重量167g，比iPhone 14、iPhone 16轻一点点;采用了USB C接口，支持USB 2。苹果表示其续航可达26小时，比iPhone 16还多出了4小时。