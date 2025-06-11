华为Pura 80系列正式发布：影像体验再升级，Ultra首发大底一镜双目长焦

【天极网手机频道】6月11日下午，华为正式举办了Pura 80系列及全场景新品发布会，带来了包括Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+以及Pura 80 Ultra在内的四款新机，在外观设计、影像功能以及系统体验等方面都有着显著升级。另外，还推出了首款鸿蒙AI智能手表华为WATCH 5、华为FreeBuds 6 悦彰耳机玫瑰金配色以及华为MatePad Pro 13.2英寸飞天青等。

华为Pura 80系列

外观设计方面，华为Pura 80系列采用了家族化的设计理念，非常有辨识度的风向标影像模组。

其中Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+采用优雅纯粹的釉色设计，展现“釉色天成”的纯色美学，配合精致织纹中框机身，让人眼前一亮“釉”一亮。 Pura 80 Pro+还以经典的太阳纹为灵感，呈现光芒绽放的太阳饰纹，更加耀眼夺目。Pura 80 Pro+提供了釉黑、釉白、釉青以及釉红四种配色，Pura 80 Pro则有釉黑、釉白以及釉金三种。

Pura 80 Ultra鎏光金在釉色之上增加了金属光泽，质感闪耀夺目;鎏光黑低调深邃，配合XMAGE金标、镜头金环等设计细节，诠释Ultra美学新高度。

Pura 80则主打“丝绒质感”，拥有丝绒白、丝绒黑、丝绒金、丝绒绿四款配色。

屏幕的尺寸这块，Pura 80 标准版为6.6英寸直屏，Pro版和Pro+ 版则为6.8英寸等深四曲屏，均为新一代华为临境显示，集 460ppi像素密度、3000nits峰值亮度、1-120Hz自适应刷新率、10.7亿色P3全局色彩管理、HDR Vivid高动态显示于一身。

影像方面，Prua 80 Pro采用了1英寸5000万像素RYYB主摄+4800万像素RYYB超聚光微距长焦镜头+4000万像素超广角镜头+红枫原色摄像头的组合;Prua 80 Pro+则在这个基础上，升级为了1英寸高动态主摄，相比于钱袋色彩精准度提升120%，动态范围提升了41%，配合红枫原色摄像头的像素级色彩校准，明暗细节清晰，色彩还原精准。

超聚光长焦镜头可以实现4倍光学变焦，最大100倍数字变焦，最近对焦距离5cm，远近都能拍。

Pura 80 Ultra首发“聚光宝盒”1英寸超高动态主摄，通过三重实时融合技术，实现超高动态视频能力，高光细节尽显，暗部深邃清晰。

更重要的是，它还首创一镜双目超大底双长焦，1/1.28英寸超大底与双长焦相结合，远近随心，清晰尽现。3.7x焦段拍人像，人景融合更自然，画面更具故事感;10x焦段拍特写，拉近远方景致与人物距离，带来极致的空间压缩感。

华为影像XMAGE迎来全新升级，全新个性色卡带来胶片、电影、动漫三种预设风格，配合调色盘拍前拍后可自定义拍摄参数，轻松打造专属的色彩配方。

Pura 80系列还带来两个全新的AI影像创作功能：AI辅助构图，通过50万+专业影像作品学习，结合AI美学构图引擎训练，智能推荐取景范围，自动切换拍摄焦段，让拍照小白秒变摄影师;

超清全景模式通过跨视野高清融合，将三张不同视野的图像拼接，视野广阔，画质清晰，轻松定格震撼大场面。

Pura 80系列首发即搭载HarmonyOS 5.1，带来更智慧、更有趣、更安全的使用体验。这次的全新小艺还解锁了小艺看世界、连续翻译等能力，能说会看更聪明，随时随地陪伴用户邂逅世界万千精彩。在旅游出行、日常生活场景中，化身用户的专属穿搭造型师和随身导游，陪你探索生活新发现;更支持截屏、文档、浏览器等内容的全局连续性翻译，助力用户打破语言障碍，解锁海外旅行。

舞林萌主憨憨，随时响应用户点击、吹气等交互动作，和用户进行趣味互动，闲暇时刻戳一戳，让陪伴无处不在。

Pura 80系列也带来全面的安全守护。AI防窥保护，在亮屏解锁状态下提示旁人注视风险，避免敏感信息泄露;

与陌生人通话时，能进行通话防诈检测，虚假套路早提醒，帮助消费者鉴别欺诈、伪造内容;在微信、QQ、畅连视频通话时，通过端侧大模型辅助推理，实时提醒人脸伪造并提示风险。

Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra还能识别隐私场景，智能开启AI静谧通话，无论是在车内、还是身处电梯，都能有效防止通话漏音，私享安心。

Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra支持北斗+天通双卫星通信，用户户外出行多一份安心，两款产品还采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，进一步提升外屏的耐磨损、抗跌落能力，整机可靠性全面升级。

HarmonyOS 5.1将于2025年7月开启升级，首批升级机型包括华为Mate 70系列、华为Pura 70系列、华为Pura X、华为Mate Pad Pro 13.2英寸等。

价格方面，华为Pura 80 Pro售价为6499元起，Pura 80 Pro+为7999元起，两款机型于2025年6月14日10:08正式开售;Pura 80 Ultra售价为9999元起，2025年6月26日10:08正式开售。

首款鸿蒙AI智能手表华为WATCH 5

华为WATCH 5是华为首款接入鸿蒙智能的智能手表，智慧助手小艺全面升级，支持语音快捷操作100+功能，还能结合用户近期身体指标、运动数据提供专属运动健康问答，是更懂你的运动健康助手;

还新增了“划一划”、“敲一敲”手势操控，支持接挂电话、切换音/视频、遥控拍照等高频操作。它还搭载全新X-TAP智感窗，业界首次在智能手表端实现指尖实时血氧监测，及免气囊式的高血压风险研究。此外，轻触X-TAP智感窗3秒即可开启微体检功能，健康数据增至17项，除高血压风险评估外，还新增HRV(心率变异性)指标、卵巢功能评估检测、情绪健康，60秒完成测量，让健康风险无处遁形。

华为WATCH 5外观延续一体化流线型设计，42mm和46mm两种表径八种配色各美其美，表壳材质有904L不锈钢、航天级钛合金等多种材质可选，屏幕局部峰值亮度3000nits。

还支持eSIM先锋通信，蜂窝速率提升7倍，相较HUAWEI WATCH 4 Wi-Fi下载速率翻倍，双模式3秒可快速切换，保障全天候智慧体验。HUAWEI WATCH 5现已开售，售价2699元起，国补优惠15%。

华为MatePad Pro 13.2英寸发布飞天青配色

华为MatePad Pro 13.2英寸发布了全新的飞天青配色，机身轻至580克，薄至5.5毫米，机身后壳上的独家自然纹理。它出厂预装了HarmonyOS 5，在HarmonyOS 5的赋能下，HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸飞天青配色将为用户带来更精致的大屏界面，更创新的交互体验，更专业的应用生态，更智能的生产力助手以及更流畅的用机体验。

为了能让平板更好的应对办公需求，HarmonyOS 5还为HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸飞天青配色带来了多款PC级办公应用，用户在平板上可直接运行和鸿蒙电脑一致的WPS Office，海泰浏览器、亿图脑图MindMaster、亿图图示、中望CAD、剪映专业版、向日葵远程控制、石墨文档等多款桌面版办公应用，真正做到了生态专业全面，实现PC级专业生产力。

华为MatePad Pro 13.2 英寸飞天青配色，12GB+512GB柔光版6299元，将于6月11日开启预售，6月18日正式开售。

华为FreeBuds 6玫瑰金新色

华为FreeBuds 6悦彰耳机也迎来了全新的玫瑰金配色，它既有着珠宝般的奢华夺目，又融入了金粉色系的柔和气质，加上低饱和的金属质感，闪耀而不张扬，时尚不失优雅。作为半开放式悦彰耳机，在搭载超感知原声双单元、支持2.3Mbps无损传输，满足用户高品质聆听体验。这次智慧功能上也玩出了新花样，智慧播报功能焕新升级智慧播报功能焕新升级，支持应用通知摘要、实况窗重要节点等信息的语音播报，成为你的贴心的耳边生活助理;面对面翻译新增双耳互译功能，为用户带来最接近自然交流的翻译模式，面对面跨语言交流毫无障碍。

华为FreeBuds 6玫瑰金定价999元，于6月11日16:08全渠道正式开售。

写在最后

总的来说，这次Pura 80系列的升级还是蛮有看点的，尤其是Ultra的影像这块，集成顶尖的影像技术和配置，不仅优搭载一英寸超高动态主摄，还业界首创一镜双焦段切换式长焦结构，将一颗3.7x中长焦镜头与一颗9.4x超长焦镜头双光学焦段合一，配合1/1.28英寸超大底传感器，实现长焦画质全面飞跃，再次引领了移动影像新体验。