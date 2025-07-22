2025上半年手机行业回顾：市场依旧不乐观，手机AI从概念到落地

【天极网手机频道】2025年的国内手机市场在多重因素交织下走过了跌宕起伏的上半年，政策层面持续加码的消费刺激与行业内部日益加剧的创新焦虑形成鲜明碰撞，上半年市场整体呈现“前扬后抑”的典型特征―年初受补贴政策驱动的换机潮带动出货量短暂回升，但二季度起用户观望情绪渐浓，再次出现了小幅的市场收缩;曾被寄予厚望的折叠屏手机开始步入退热期，增速放缓，市场从“技术炫技”向“实用价值”的理性回归;消费者而头部厂商集体转向影像技术攻坚，大底传感器与长焦镜头的军备竞赛成为新战场;与此同时，手机AI技术加速从营销概念向实用功能转化，场景化应用开始显现商业价值，行业迈入技术沉淀期。今天笔者就和大家展开聊聊上半年手机行业的这些大事。





整体市场依旧不乐观

在经历了连续6个季度的增长后，国内手机市场再次遇冷。根据IDC发布的最新数据显示，国内第二季度手机出货量为6900万部，对比去年同期下降了4%。华为、vivo、OPPO、小米以及苹果位列前五名。华为重回首位，出货量对比去年同期仍有小幅下滑，位列二三名的OV下滑幅度则更大一些，第四的小米则成为了前五大厂商中唯一实现同比增长的品牌，苹果排在第五，同样有小幅的下滑。IDC表示，“国补”对于市场需求的拉动有限，尽管“618”电商大促期间销量表现亮眼，但厂商和渠道商主要借此清理库存而非增加出货量。

第一季度国内手机市场出货量为7160万部，同比增长为3.3%。两者相加之后，2025年上半年国内市场总出货量约为1.4亿部，相比于去年同期的1.43亿部有小幅的下滑。可以看到，2025年上半年国内手机市场呈现“前扬后抑”态势，Q1政策红利驱动复苏，Q2库存调整导致小幅收缩，但总体上来说波动幅度并不算大。尽管由于国补政策调整和厂商清理库存的影响，导致市场再次收缩，但近些年市场整体还是处于较为“低迷”的状态，其本质是技术迭代与用户需求的错位，具体表现为?技术创新不足?与?用户需求变化?之间的双重挑战。

从近些年手机行业的整体发展态势来看，创新成果其实并不少。在充电技术方面，从最初的慢充逐步发展到快充，甚至出现了百瓦级快充，大大缩短了充电时间;影像领域更是不断突破，大底传感器、超高像素、专业级拍摄模式等层出不穷，让手机拍照效果愈发接近专业相机;产品形态上，大折叠、小折叠等新形态不断涌现，为消费者带来全新体验;交互方式也日益丰富，从传统的触控到如今的语音交互、手势识别等;AI技术更是深入渗透到手机的各个功能模块，提升了手机的智能化水平。然而，这些创新大多属于持续量变的阶段，并没有达到引发质变的程度，这就使得新品在功能和使用体验上与旧机型相比，没有呈现出那种颠覆性的改变，进而导致新品对消费者的吸引力明显不足，成为当下众多消费者不愿更换新手机的原因之一。同时过度依赖硬件参数的简单堆叠，并辅以低价策略来吸引消费者，这种做法虽然在短期内能够迅速刺激市场出货量的增长，但长远来看，却导致了消费者换机周期的显著延长。

虽然各大厂商在努力进行技术创新和迭代，寻找差异化的竞争点，但在没有颠覆性创新出现前，诸多普通消费者还是会持一种保守和观望的态度，选购产品时更加理性化，注重基本需求以及产品能否解决自身在真实场景中的使用痛点，而非厂商所打造一些营销概念，消费者需要的是解决需求，而非单纯的炫技。手机AI应该会成为下半年各大商场持续发力的创新功能点，并且会从概念宣传转向场景落地，但就目前的情况来看，其短期内还是难以成为产品销量的核心抓手。

就下半年的国内手机市场情况来说，我个人觉得依旧是呈现这种相对稳定的状态，新一代产品的更新和国补政策的优化调整以及电商购物节促销活动可能会起到一定的拉升作用，但整体波动不会很明显。

折叠屏手机开始退热

作为手机中的一个“新物种”，折叠屏手机凭借着其独特的形态和交互方式，自2018年首款产品诞生以来，一直吸引的诸多消费者的关注，相关产品也从开始的“一枝独秀”逐步走向“百家齐放”，主流手机厂商都进行了布局。而且在手机市场持续低迷的几年中，折叠屏这个细分品类却一直逆势上涨，而且在产品形态上，从早期的外折、内折方案之争，到如今横向折叠、竖向折叠、三折等多种形态并存，厂商们不断探索着折叠屏的更多可能性，以满足不同用户群体的需求。但从目前的市场情况以及主流厂商的动态来看，折叠屏手机已经开始进入退热期。

根据IDC的数据，2025 年第一季度，中国折叠屏手机出货量达到284万台，同比增长53.1%，继上个季度首次同比下降9.6%后，市场表现有所回暖，但与去年同期83%的增长率相比已经有所下滑。第二季度的数据目前还没有出来，预计出货量应该会达到300-350万，对比去年同期的257万台实现两位数的增长，应该很难企及去年同期超100%的增长速率。

截至目前，华为上半年新发了阔折叠，其它产品线暂未更新;OV仅更新了大折叠机型，而且vivo这边从去年的两款砍到了今年的一款，不再有Pro版本，两家的小折叠屏则已经有超一年未更新了;小米今年仅更新了小折叠，大折叠预计今年停更;荣耀今年第一款折叠屏是在7月初发布的，预计八月份会有小折叠屏，至于Vs系列目前还没啥消息;三星在7月份带来了大小双折叠，不过目前在国内市场的份额并不理想;moto依旧延续着双小折叠的产品线，市场表现还算不错。从今年的厂商的动态来看，诸多主流厂商都在调整自家折叠屏手机的产品线，其中不少都是在缩减。

在笔者看来，折叠屏手机的“退热”并不代表它将走向衰落，其增速在一段时间内会逐步放缓，其本质是市场从“技术炫技”向“实用价值”的理性回归，对于厂商和消费者都是如此。厂商们会更多的在成本投入和市场回报之间进行权衡，策略上会趋于保守，合理的对产品线进行规划，并将产品重心放在消费者真正需要的地方。而消费者也不再单纯为新奇的技术形态买单，而是更注重产品能否满足自身的使用需求，真正融入日常生活以及解决实际痛点。

过去，折叠屏手机凭借可折叠的独特形态吸引了大量关注，但高昂的售价、相对脆弱的屏幕、厚重的机身以及部分应用适配不佳等问题，限制了其大规模普及。如今，随着技术逐渐成熟，厂商开始将重心转向提升产品的耐用性、优化交互体验以及控制成本。如通过采用更先进的铰链设计和更坚固的屏幕材料折叠屏手机的耐用性显著提升;采用更先进的材质、优化机身设计和结构以及电池技术创新等方式，实现更轻薄的机身;系统层面针对大屏和折叠形态的深度适配，让多任务处理、分屏操作等场景更加流畅高效，厂商努力在轻薄化、功能性、耐用性、场景适配之间找到一个平衡，避免为减重过度妥协体验，让其可以更好地满足用户的使用需求。

当折叠屏手机不再只是“科技玩具”，而是成为能提升工作效率、丰富娱乐体验的实用工具时，其市场潜力将得到进一步释放，未来有望在高端市场占据更稳固的地位，并逐步向中端市场渗透，真正实现从“尝鲜”到“常用”的转变。

大底长焦成全新趋势

随着手机影像能力的不断进步，手机成为了越来越多人唯一的拍摄设备，而厂商也在这块不断创新，尤其是反映在自家的顶级旗舰产品，都应用上了最新的技术，从而来打造差异化竞争点。而在去年年底到今年上半年登场的旗舰机型上来看，除了大底主摄这个已经卷了几年的配置外，大底长焦镜头已经成为了全新的发展趋势。

其实就长焦的倍数来说，如今的很多机型甚至比不上五六年前的产品，因为那时候的使用的都是小底传感器，而CMOS传感器的尺寸越小，等效焦距就越大，就可以比较轻松的实现高倍率的放大。单从视觉效果上来说确实是拍的更远了，但代价同样是很明显的，小底传感器的进光量很小，成像质量并不理想，而且到了暗光环境下则更没法看，不仅糊，而且全是噪点。一句话总结，除了拍的远之外，几乎没有啥优点。

而大底长焦镜头的引入，恰好能够很好地缓解之前长焦+小传感器带来的成像质量差和噪点多的问题，“底大一级压死人”在长焦镜头这块同样适用。vivo在去年的X100 Ultra上就率先搭载了2亿像素APO长焦镜头，用的是三星HP9传感器，1/1.4英寸大底，85mm等效焦距，拍的又远又好。而且依靠着大底和高像素，它还能裁切传感器画面和算法优化，在更远的焦段依旧可以成像不错的拍摄效果。用户需求从“拍得到”向“拍得好”升级，大底长焦技术恰好可以满足这一需求。

从去年年底到今年上半年的新一代旗舰产品中，荣耀magic7 Pro/RSR、vivo X200 Pro/Ultra、小米15 Ultra都配备了2亿像素的大底长焦镜头;

华为则搭载的5000万像素1/1.28英寸超大底长焦，而且还首创的一镜双目长焦技术，通过精密复杂的机械结构，将3.7倍中长焦与9.4倍超长焦两个光学焦段集成在同一颗 1/1.28英寸大底传感器上，从而让一颗镜头可以实现两个焦段的拍摄。

大底长焦镜头的引入，让手机不仅可以拍的更远，同时拍的更好，进一步提升手机拍摄体验。当然，它并非是没有缺点，由于传感器尺寸更大，所占据的内部空间也会更大，这就导致了影像模组又大又厚，短时间内是无法避免的了。就目前来看，大底长焦已成为手机影像的新趋势，其技术优势、用户需求和厂商布局均支持着一趋势的发展，未来我们应该会在更多产品中看到大底长焦的应用，而且不会局限在顶级旗舰产品当中，可能会逐步下放，让更多消费者可以体验到。

从概念宣传到场景落地



近几年，AI可以说是各大手机厂商屡屡提到的一个关键词，并将其当做一个重要的亮点。而来到了2025年，厂商在新品发布会时减少了对“端侧AI“的宣传，意识到仅靠AI标签已不足以驱动消费者兴趣。虽然AI依旧是各大厂商战略的核心，但重点已经从概念的宣传转向真实使用场景的落地。

相比于之前厂商们都会将手机能够运行XX亿参数大模型作为宣传点，现在厂商更加注重告诉消费者，手机上到底有哪些AI功能，有什么用，能够带来怎样的价值。这种转变并非一蹴而就，而是市场与消费者需求共同推动的结果。过去，厂商们热衷于堆砌参数，试图用惊人的数字吸引眼球，但消费者逐渐发现，高参数并不等同于高体验。当手机运行大模型时，若缺乏实际应用的支撑，即便参数再高，也不过是数字游戏，难以真正融入日常生活。于是，厂商们开始重新审视AI的价值，将目光从实验室转向现实。通过深入调研用户需求，发现消费者真正关心的，是AI能否让手机更智能、更便捷、更贴心。

比如OPPO的一键闪记，可以通过AI快速识别、分析记录保存浏览的旅行攻略和美食种草;还有AI图像处理，可以消除反光、消除路人等提升照片的可用性。华为的“小艺看世界”，它拥有多模态连续实时问答的能力，可以实现实时视觉交互，帮你分析穿搭造型、介绍经典历史故事、提供选购建议等;AI连续翻译，支持网页连续翻译、应用连续翻译和文档翻译，外出游玩或是浏览外文内容都更方便。三星的音频橡皮擦，可以将视频中语音、音乐以及杂音分离出来，可以对应的进行增强和消除;智能文案帮写，可以根据选中的照片，自动生成面向不同平台和风格的文案...

尽管手机端侧AI在硬件、算法上取得突破，但用户行为习惯、隐私担忧、功能同质化及缺少“杀手级”功能等因素都限制了其普及。所以，虽然各大厂商都对手机端AI都非常重视，用户也对AI功能有兴趣和需求，但相比于性能、影像、价格等因素，AI还不足以驱动消费者兴趣，撬动用户去购买某款设备，手机AI需要从“参数内卷”转向“价值重构”，真正融入用户生活与工作。而2025年也将成为一个关键转折点，只有技术突破与场景深化的结合，才能让AI成为手机体验的核心生产力工具。

写在最后

展望下半年，政策刺激与产品迭代的叠加效应或将带来短期回暖，但长期增长仍需依赖颠覆性创新的突破。对于厂商而言，真正的挑战不在于“推出更多功能”，而在于“让技术回归需求”――当折叠屏的铰链设计更贴合日常使用习惯，当AI的语音助手能主动预判用户需求，手机才可能从“工具”进化为“伙伴”。2025年的行业故事，或许将以“理性增长”为底色，但折叠屏与AI的每一次微小进步，都可能成为点燃下一个周期的星火。