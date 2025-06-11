鸿蒙操作系统里程碑之作 华为Pura 80系列全面搭载HarmonyOS 5.1

【天极网手机频道】6月11日，华为Pura 80系列及全场景新品发布会正式举办。作为首个全面搭载HarmonyOS 5.1操作系统的高端直板旗舰，华为Pura 80系列不仅以全链路的软硬件配置升级，宣布了移动影像王者的回归，更以软硬件深度融合的生态协同，标志着鸿蒙操作系统的全面成熟。

随着鸿蒙电脑的发布，华为终端全面迈入鸿蒙时代，包括手机、平板、智慧屏、电脑等终端产品均搭载了鸿蒙操作系统。华为Pura 80系列的推出，不仅是华为在高端手机市场的技术宣言，更是鸿蒙操作系统全面成熟的标志。作为首款搭载 HarmonyOS 5.1 的高端直板旗舰，它承载着华为对鸿蒙深度应用的信心，象征着鸿蒙生态从 “工具” 向 “智能伙伴” 与 “场景中枢” 的进化跃迁。

HarmonyOS 5.1通过分布式技术与端云协同AI架构，实现了从被动响应到主动预判的生态跃迁。例如，其AI能力能够根据用户习惯提前调整系统资源分配，实现更流畅的多设备协同体验。华为Pura 80系列可无缝连接智慧屏、平板，实现文件跨端编辑、视频接力播放等复杂场景。这种生态协同能力，是单点AI无法企及的，成为华为区别于竞品的核心竞争力。

对于高端市场而言，用户不仅仅需要产品具备强大的硬件，系统同样是重中之重。华为敢将HarmonyOS 5.1操作系统全面应用在华为Pura 80系列上，代表了华为有能力去保障用户的各种体验。自鸿蒙操作系统上线以来，华为不断通过鸿蒙日日新PLOG的形式向用户分享鸿蒙生态的最新进展，其在社交、办公、娱乐、影音等各方面的体验都在不断完善，消费端和政企端的能力都在全方位向前推进。6月6日，鸿蒙版微信再次迎来重大更新，支持了给联系人添加标签、管理通讯录黑名单等多项重要功能，为用户提供了更加完善的社交体验。

正如华为轮值董事长徐直军在去年底的首届鸿蒙生态大会上所言，开发一个先进的操作系统并不难，但关键在于能否建立起丰富的使用生态。截至去年10月22日，已经有超过1.5万个原生应用和元服务完成开发，覆盖18个垂直领域，基本可以满足消费者日常生活所需。据华为分析，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者要的成熟标志，这将是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。

在华为Pura 80系列上，HarmonyOS 5.1 呈现完备生态体验，与强大影像创新结合，带来极致享受。华为Pura 80 Pro作为业界唯一非“Ultra”机型搭载全新国产一英寸镜皇超大底主摄;华为 Pura 80 Ultra首创超大底一镜双目长焦镜头，融合3.7X中长焦与 9.4X 超长焦镜头光学焦段，全方位提升长焦画质。配合鸿蒙 AI 多元化智慧能力，华为Pura 80系列成为打破国外操作系统垄断的有力武器。

随着华为Pura 80系列的发布，2025华为影像XMAGE大赛也正式开幕，喜欢摄影的小伙伴可以参赛。作为华为手机影像的开放平台，华为影像XMAGE大赛旨在鼓励创作者使用自己擅长的方式创作并分享，去记录身边的故事和美好时刻，传递影像力量。华为Pura 80系列作为华为在移动影像领域的最新力作，也期待更多的用户使用它拍下属于自己的重要时刻。

华为Pura 80 Pro售价6499元起，华为Pura 80 Pro+售价7999元起，6月14日10:08正式开售;华为Pura 80 Ultra售价9999元起，6月26日10:08正式开售。目前，华为Pura 80系列保值焕新履约通道已开启，华为Pura 70系列持有权益用户可通过专属通道完成旧机回收与华为Pura 80系列换购。另外，用户可随新机办理HUAWEI Care+，无惧意外，用机更安心。首销期间还可获得建议零售价199元保值焕新服务，焕新无忧，体验再升级。新机用户还可免费领取值900+的“鸿蒙有礼”权益礼包，以及参与“鸿蒙生态日日新”活动领取签到红包，60天累积金额有机会高达1000元。