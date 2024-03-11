网传vivo X100 Ultra配置参数已确定，或于5月发布

【天极网手机频道】影像旗舰vivo X100系列发布上市至今迎来了销量和口碑的双丰收，不仅证明了国产手机在高端市场的实力和潜力，也成功吸引了消费者的目光。近日网上关于vivo X100 Pro+的消息不断，根据最新的消息可知，除了vivo X100 Pro+这个名称最终确定为“vivo X100 Ultra”之外，各项配置参数也“基本敲定”，不过有些参数为了提升用户体验并未达到极致，但整体“呈现出有升有降的趋势”。



来源于网页截图

具体来看，vivo X100 Ultra仍然主打影像，预计搭载5000万像素的LYT900一英寸主摄、5000万像素超广角镜头以及2亿像素大底潜望镜头，这将手机的远摄能力提升到了一个全新的层次，而蔡司镜头、自研V3影像芯片应该也不会缺席;其他方面，vivo X100 Ultra配备一块来自三星的2K E7居中打孔AMOLED曲面屏，还支持1-120Hz自适应LTPO刷新率以及1440Hz高频PWM调光，确保流畅且护眼;在核心性能方面，新机将搭载高通骁龙8 Gen3移动平台，还将支持双向卫星通信功能。至于续航方面，据悉是一块容量在5200mAh-5400mAh之间的大电池，支持100W有线快充和50W无线快充，这与vivo X100 Pro相同。

体验过vivo X100系列的用户一定知道这一次vivo在影像上给大家带来了多大的影像震撼。大底潜望长焦光圈升级至f/2.57，不仅能够实现至高100倍数码变焦，还支持1:2的等效放大率，依靠原像引擎获得几乎无损的1:1放大率，实现长焦微距功能;vivo X100 Pro成为首个搭载蔡司APO超级长焦镜头的移动影像设备，在浮动镜组技术的加持下，为X100 Pro带来更极致色差控制和解像力表现的长焦画质。凭借出色的长焦素质，X100系列全系实现长焦微距功能，并具备拍摄长焦悬日的出众能力。



vivo X100 Pro



此外，vivo X100 Pro搭载的精度跃迁一英寸主摄，在一英寸传感器基础上叠加vivo自研原像引擎，提高整体及边缘画质，实现画质的越级提升;vivo X100 Pro搭载vivo新一代6nm自研影像芯片V3，通过全新设计的多并发AI感知-ISP架构，带来第二代FIT双芯互联系统，以更强大的实时影像算力为视频拍摄进行算法赋能。vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。

不过在今年早些时候有博主确认过vivo X100 Ultra会提早至4月份左右发布，在此之前还有平板和折叠屏产品在排期，其中全能轻薄8 Gen 3 折叠屏手机会在3月发布。且不论产品线发布会时间是否真实，有了vivo X100以及vivo X100 Pro两款机型的出色产品力体验，vivo X100 Ultra就值得大家期待。