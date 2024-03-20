华为P70系列前瞻：设计独特影像大升级，预计四月登场

【天极网手机频道】最近这段时间，关于华为P70系列的曝光越来越多，此前预计将会在本月度底登场，不过最新的消息称，它会在4月份才正式发布，但不管怎么说已经离大家越来越近了。今天笔者就来为大家整理下关于P70系列的曝光消息，一起提前了解下。

极具辨识度的设计

相比于商务风格的Mate系列，P系列具有更强的时尚属性，在外观设计上更具美感。据悉，华为P70系列将有三个版本，其中P70和P70 Pro都将采用三角形的摄像头模组设计，有着极高的辨识度。去年的P60撞脸考拉，而今年P70则非常像米老鼠。

而P70 Art则会延续前代不规则的相机模组，形状啥会有所不同，毕竟是Art版本嘛，非常具有艺术感，同样有着极高的辨识度。

关于配色目前还没有太多的消息，每一代P系列产品上都会带来非常独特的配色，像之前P60系列每一台都独一无二的洛可可白，P50上非常梦幻的涟漪云波和微澜浩海动态配色等，都给大家留下了深刻的印象，我还是非常期待这次P70系列会带来什么独特配色的。

正面这块，华为P70系列全系都会采用等深四微曲设计，兼具不错的手感和观感。其中P70为6.58英寸，Pro/Art版为 6.8英寸，均为1.5K分辨率，支持LTPO。

全面升级的影像配置

除了时尚元素外，影像同样是P系列产品的“灵魂”，有数码博主称这次P70系列将肩负着重回影像TOP的重任。根据曝光，华为P70全系都会配备5000万像素大底主摄+潜望式长焦镜头，但具体型号上会有一定的区别。

其中P70和P70 Pro将会使用5000万像素的OV50H作为主摄，有着1/1.3英寸的底，单位像素为1.2μm，支持像素四合一，有着非常不错的参数和素质。不少厂商的旗舰产品都使用了这颗CMOS，像小米14/14 Pro、荣耀Magic6/6 Pro以及iQOO 12 Pro等，成像水准都很高。

而最顶级的P70 Art则会搭载更为强悍的索尼IMX 989，有着1英寸的超大底，成为华为史上传感器尺寸最大的影像旗舰手机。虽然没能用上最新的索尼LYT900，但对比前代使用的IMX 888那是有着非常大的提升了，配合可变光圈和自家的XMAGE影像技术，相信在影像这块它不会让大家失望的。

其它方面

华为P70系列全系都会搭载麒麟9000S处理器，支持卫星通信技术，目测应该会和Mate 60系列一样，不同的机型在功能上会有一定的差别。全系还会标配高密度电芯和无线充电，

写在最后

华为的P系列产品一直兼顾着时尚和科技，从目前的消息来看，P70系列再次带来了非常独特的造型，每款都有着非常高的辨识度，虽然渲染图并不算好看，但华为经常是真机比图好看，之前的Mate60和P60都是这样。而影像部分可以说是最值得关注的地方，在参数上对比P60系列可以说是大幅升级，尤其是Art版本终于也将迎来1英寸的大底主摄，配合上可变光圈和自家的XMAGE影像技术，再创影像巅峰不是梦。

另外，就Mate 60系列当时的情况来看，P70系列估计短期内同样会一机难求，想要入手的小伙伴可以持续关注一下。