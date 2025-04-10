首发天玑9400+处理器，全新OPPO Find X8s带来满血性能

【天极网手机频道】在主流旗舰纷纷迈向大屏化的当下，小屏机型常被贴上"性能妥协"的标签。而全新发布的OPPO Find X8s，凭借6.3英寸的轻巧机身和首发天玑9400+旗舰芯的组合，打破大家对"小屏手机性能弱"的偏见。



OPPO Find X8s

OPPO Find X8s搭载的天玑9400+处理器采用台积电先进的3nm工艺制程制造，CPU架构包括一颗Cortex-X925超大核、三颗Cortex-X4超大核以及四颗Cortex-A720大核，超大核主频高达3.7GHz，协同自研潮汐引擎支持的芯片级性能调度，在仅6.3英寸的紧凑机身中突破传统小屏设备的性能天花板。常温环境下安兔兔跑分轻松超262万分，GeekBench 6的单核成绩达到2715分，多核8289分。



安兔兔与GeekBench 6跑分成绩

我们进行实测《原神》高画质进行15分钟左右随机跑图，虽然帧数曲线图中有一些波动，但在实际体验中感知几乎可以忽略。从综合数据来看，平均帧数也能有60.6FPS，表现还是可以的，开启3D插帧技术打原神更流畅，也更省功耗。得益于新一代天工散热系统，游戏过程中机身稍有温热的手感，但是在可接受范围之内，做到快速散热、冷静输出。



OPPO Find X8s《原神》实测

同样，一局《王者荣耀》在120帧+高清的模式下表现也非常稳定且出色，全程帧率并没有出现大起大落、卡顿、掉帧严重等情况，跟手性很强，操作起来得心应手，释放技能时也很丝滑。游戏时开启超分辨率和超HDR画质，可实现最高 1.5K 分辨率，显示效果更清晰细腻，最高支持240Hz触控采样率，滑动丝滑流畅的同时也更加省电。



OPPO Find X8s《王者荣耀》实测

强悍性能的背后，是5700mAh冰川电池+80W超闪组合的支撑。新一代冰川电池集成新一代硅碳负极技术，其类球形硅碳结构按照生物仿生原理，模仿类球形蜂巢结构，内部孔隙更大，膨胀更低，电量循环效果更强，续航全面提升。



OPPO Find X8s充电实测(数据仅供参考)

实际测试下10分钟充至29%，52分钟左右即可完成充电，碎片化充电体验优秀。当然这个数据可能会根据大家的充电环境和手机电池寿命发生一些偏差，所以充电数据以实际为准。OPPO Find X8s还支持50W 无线闪充以及10W 无线反向充电，基本上做到移动充电全场景覆盖。



OPPO Find X8s续航实测(数据仅供参考)

续航方面，通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find X8s剩余电量为62%，续航能力无需担忧，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。

当行业仍在大屏赛道堆砌参数时，OPPO Find X8s的出现无疑为追求极致性能与均衡体验的玩家提供了新选择。以天玑9400+为性能基座，用散热、屏幕、续航的协同进化，用实力证明性能突破不在于尺寸的妥协，让性能与轻薄小巧设计的共存，从来都不是单选题。