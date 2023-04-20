全球手机市场洗牌：三星重回第一，苹果痛失全球手机市场第一宝座

【天极网手机频道】经常关注智能手机行业的小伙伴们应该知道，在华为手机在海外手机市场退潮后，全球第一智能手机厂商的宝座就在苹果和三星之间几度易手。而根据最新的报告来看，苹果不再是手机市场份额第一，三星重回第一。

根据国外调研机构Canalys的调研数据，2023年第一季度全球智能手机市场同比继续下跌12%，是连续第五个季度出现下跌，苹果手机的市场份额是21%，三星的手机市场份额是22%，也就是说苹果失去了全球手机市场第一宝座，而三星夺回了第一。

报告还指出，2023年第一季度的手机市场仍处于下跌状态，不过已经趋于平稳，而排在第一位的三星成为一众下跌市场中中逆流而上，成为唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额重回第一。苹果以21%的市场份额暂居第二，与三星仅差1%，这也能看出，iPhone14系列的战斗力还是很不错的，尤其是iPhone14Pro系列，使其与去年同期和三星的差距明显缩小了。

将目光转移到国内厂商，小米以11%的市场份额拿下了第三名;OPPO排在第四，市场份额为10%;vivo第五，市场份额为8%。虽说相较于三星和苹果的市场份额，国产手机品牌的市场份额逊色许多，但也可以说是站稳了脚跟，杀出了一条属于自己的路。

三星和苹果的较量从未停止过，根据此前Atlas报告的相关数据，今年前两个月，苹果超过了三星，成为市场份额最高的手机厂商。今年1月份，苹果以27.6%的市场份险胜三星(份额为27.09%)，2月，苹果更是再次拉开了与三星的差距，苹果的份额为27.1%，三星为26.75%。但到三月份，苹果没能稳住，三星则实现了反超。

三星重回第一可能在很多人的意料之外，因为三星手机目前在中国市场的销量并不可观，但要知道它在全球市场的销量表现一直都是数一数二的存在，而近日这份报告还指出，三星是唯一一家实现了环比增长的品牌。行业分析认为，这证明三星Galaxy S23系列有着不错的市场反馈，而三星折叠屏，Galaxy Z系列和Galaxy Z Flip系列也获得了大量的用户认可。

苹果虽说滑落到了第二名，但作为全球前五大手机品牌中 唯一一家主打高端旗舰的品牌，它的表现是十分稳定的，即便是在智能手机行业十分不景气的当下，起步价高于其它机型的iPhone 的销量也没有出现太大波动，这一点还是很让人佩服的。

当然，苹果在全球手机市场上的份额确实下滑了，那其中又有哪些原因呢？李楠表示，苹果手机失去市场份额第一其实这是合理的，因为苹果在产品上太不思进取了，尤其在折叠屏手机领域，苹果落后是可以按年来计算的。当年苹果打出“light-years ahead领先数光年”的时候，不知道想没想到有这一天。有一说一，就产品而言，在折叠屏方面安卓阵营的确已经做到领先，而苹果折叠屏手机还不知道什么时候会发布。

而要说2023年第一季度全球智能手机市场份额数据还有哪些信息值得关注，我认为苹果和三星的之间的份额差有缩小，值得关注，毕竟2022年第一季度两者的差距为6%，2023年第一季度仅为1%。