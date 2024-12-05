百度被确认为Apple Intelligence服务提供商 但双方存在一定分歧

【天极网手机频道】12月5日消息，根据The Information报道，苹果和百度的工程师正在竞相改进百度的大型语言模型，以便它们能够更好地为iPhone用户服务。但据一位直接了解该项目的人士称，这些模型在理解提示和对iPhone用户提出的常见场景做出准确回应方面一直存在困难。

先不谈后续的“模型应用回应”方面存在的困难，这条消息最关键的一点在于它确认了百度将成为苹果国行设备上的Apple Intelligence服务提供商。截至发稿前，百度对上述消息尚未作出回应。

根据科技网站9TO5Mac报道，有“两位知情人士”描述了Apple Intelligence应用于中国苹果产品之前需要解决的挑战。报道称，百度希望保留使用人工智能搜索的iPhone用户的数据，但这与Apple Intelligence和私有云计算的设计理念截然相反，苹果似乎并不想人工智能功能牺牲用户隐私。

通过与百度合作，苹果已经对中国采取了与其他地区不同的对待。据 The Information 报道，苹果必须向百度支付使用文心大模型4.0的费用，并承担将其用于iPhone的费用。知情人士透露，苹果已经为使用百度人工智能模型支付了高达1亿美元的费用，并同意承担重新训练和微调模型所需的计算成本，这使得苹果成为百度AI模型收入方面最大的客户之一。有意思的是，苹果并没有补偿OpenAI因处理大量iPhone用户请求而产生的额外成本，而OpenAI也没有向苹果支付作为进入iPhone平台“敲门砖”的费用。

The Information认为，若问题无法解决，可能会让苹果在中国市场提振iPhone销量的希望遭到打击。

苹果计划在明年将Apple Intelligence引入国区iPhone，让国行用户体验到AI带来的便利，而在这之前，无论是AI响应还是隐私方面的问题势必都需要得到解决。但是从目前的情况来看，众多网友对于百度成为Apple Intelligence服务提供商似乎并不“买账”，不少网友表示百度在隐私方面的举措让自己“很难再选择苹果国行版本”;有网友则表示希望苹果能够提供关闭或阻止个人信息被调用的机制或开关。

值得一提的是，我也就“如何看待/评价百度成为Apple Intelligence AI服务提供商”向文心一言进行了提问，文心大模型3.5给到回复除了对百度AI技术的称赞、对双方合作的双赢的积极评价，同样也提到了广大用户关注的隐私安全问题。文心一言表示，“百度和苹果需要在合作过程中加强沟通和协商，共同制定合理的数据保护和隐私政策，以确保用户数据的安全和隐私权益得到充分保障。”

百度联合创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在发布会上表示：“文心大模型 4.0 实现了全面升级，在理解、生成、推理、记忆等方面的性能都有了大幅提升。这四大核心能力构成了 AI 原生应用的基础，如今已释放出无限的创新机会。”

在主题演讲中，李彦宏展示了由文心大模型4.0驱动的全新文心一言，并全面展示了其四大核心AI功能。文心一言能够“理解”复杂甚至混乱的人类请求并提供解答，以及解释隐藏的信息。文心一言还可以基于一个简单的文本提示和图像输入，在短短几分钟内生成一系列内容，包括文本、图像和视频。李彦宏通过让文心一言解决复杂的几何问题，进一步展示了其推理能力。最后，通过编写一个短篇故事并在其编写故事的过程中定期添加新信息，展示了文心一言的记忆和整合增量输入的能力。