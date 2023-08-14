苹果A17芯片跑分泄露 提升幅度明显 遥遥领先友商

【天极网手机频道】要说如今手机市场哪一款设备的性能最强，小编相信大家心中的第一名一定是新款iPhone。其实苹果在初代的几款iPhone中使用的还是三星手机芯片，但后来的事情大家也清楚，乔布斯带来了苹果手机专属的A系列芯片，库克则带来了苹果电脑专属的M系列芯片。

每年的秋天，位于美国的苹果飞船总部大楼都会开展一场备受瞩目的科技盛宴(苹果秋季新品发布会)。在发布会上新一代iPhone依旧是主角，但驱动iPhone的新一代A系列芯片一样备受关注。此前小编曾和大家爆料过，今年的iPhone15系列会搭载苹果自主研发的A17仿生手机芯片，并且会采用台积电3纳米代工的制程，相比前代芯片性能和能耗方面会有巨大提升。

近日，小编从外媒平台了解到，有一位爆料者(Naveen Tech Wala)泄露了将会搭载在iPhone15系列上的A17芯片跑分详情。详细来看，这款机型的名字叫做iPhone 15 Pro，测试平台是Geekbench 6跑分测试。测试结果也不出意外的超过了前代芯片不少，单核心 3269 分，多核心 7666 分(前代A16芯片测试平台iPhone 14 Pro Max跑分为单核2493 多核心6173)。这次苹果不仅超越了自己，也领先了不少安卓同行，用四个字来形容那就是遥遥领先!

如果我们更加深入的去看如今旗舰手机芯片，会发现A17芯片(6CPU+6GPU架构)相比高通骁龙 8 Gen 3以及联发科天玑 9300还要少了两颗核心，但性能却比它们两要强上不少，这其中的原因除了苹果多年在手机芯片行业经验的积累，更为重要的可能还是软硬优化的结果。

除了CPU跑分，一同泄露的还有芯片GPU部分。详细来看，Geekbench 6 图像测试模块还显示了 Metal 测试分数，A17芯片获得了 30,669 分。这个分数也是高的离谱，要知道苹果手机的游戏性能一直非常不错，唯一被用户诟病的可能就是长时间性能释放了。

就以小编自己的iPhone 14 Pro max为例子，虽然目前市面上最吃性能的两款游戏《原神》以及《崩坏：星穹铁道》都只有iPhone手机才支持120帧模式，但强如iPhone 14 Pro max机型都不能稳定运行120帧模式(在最高画质下，十秒钟都扛不住)，虽然可以在某些一瞬间达到120帧，但真就是一瞬间。

在今年的苹果新品发布会中，小编还是期待库克会不会带来一些大招，比如在iPhone15系列中加入新的散热结构或者采用更为激进的性能释放方案。毕竟现在苹果的很多产品都开始向游戏方面靠近，用户熟知的《古墓丽影》系列游戏以及《生化危机8》现在都可以在M芯片系列的Mac设备上游玩，甚至在苹果官方的Apple商店你还可以购买到PS5游戏手柄。并且小编亲自尝试过，PS5手柄以及微软Xbox手柄都可以完美适配iPhone手机，而且用户连接后手机还会自动切换到游戏模式。这一切都表明，苹果也想给用户带来机制的游戏体验，无论是手机产品还是电脑产品。

此外，小编还从外媒平台上发现了iPhone 15 Pro 最新机模渲染图。这位爆料者称图片大致样子已经十分接近量产机型。我们从图片上不难看出，iPhone 15 Pro的变化也很简单，无非就是灵动岛边小，手机上下左右的黑边也进一步缩小。但总体的样子依旧是传统iPhone模样，就对小编来说确实没有啥新鲜感。

当然以上的爆料都是一些猜测，具体的信息依旧要等九月的苹果新品发布会为准。每年的苹果秋季发布会都会在九月进行，今年可能会在9月10日到9月15日期间举办，不知道你期待今年最新的iPhone15系列吗？