全天候显示能掉多少电？iOS 16.4告诉你

【天极网手机频道】苹果在iPhone 14 Pro系列上首次引入了全天候显示这一功能，它不同于传统意义上的“息屏显示”，可以在显示全部壁纸的前提下动态显示通知、消息，并且可以识别用户将设备放入口袋的动作，自动关闭屏幕。但是正是由于全屏都亮的特点，不少用户对苹果全天候显示的耗电产生了疑问，不过这一疑问在iOS 16中将得到解决。

可以明确的一点是，全天候显示确实会造成更高的电池损耗，即便是苹果使用LTPO技术将屏幕刷新率降低到1Hz，屏幕毕竟还是在显示内容，会比不显示任何内容消耗更多的电量。实际上，此前已经有不少网友、技术达人对iPhone 14 Pro系列全天候显示的耗电量进行测试，但官方始终没有给到数据。而在未来的iOS 16.4更新中，苹果会将这一功能给到用户。

苹果日前向开发人员发布的iOS 16.4测试版代码显示，用户未来可以通过“设置”程序查看全天候显示电池消耗的详细系信息。这意味着用户将在电池菜单中看到一个特定的全天候显示的新类别，类似于它已经显示个人热点等特定类别的方式。

目前还不确定该功能是否已经在此测试版中启用，正如苹果健康需要通过一定时段的记录数据才能得出用户各项身体指标的“趋势”那样，这一功能预计也会需要一定的时间才能让 iOS获得足够的统计数据来详细说明全天候显示的电池消耗情况。好处毫无疑问，可以让担心全天候显示功能耗电过多的用户根据数据自由选择，决定是否要启用该功能。

根据国外网友的一些对比测试，全天候显示功能可能会在24小时内消耗iPhone 14 Pro高达 20%的电量。如果用户选择开启全天候显示但不设置墙纸，同样的测试时间之后耗电量会在14%。

代码还显示iOS 16.4新增了一些新功能，包括为网络应用程序启用推送通知、数十种新表情符号、新快捷方式操作、Apple Music界面调整等功能。目前，第一个测试版仅供注册开发人员使用。