OPPO Air Glass 2亮相MWC 2023：让智能眼镜成为融入生活的“智能助理”

【天极网手机频道】MWC 2023世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行，OPPO作为受邀参展的中国企业代表，以“Inspire to Believe”为主题向大家展示了以OPPO Find N2 系列为代表的旗舰系列产品、首款路由器产品OPPO Wi-Fi 6 路由器 AX5400、OPPO 45W液冷散热器、零功耗标签以及OPPO首颗全链路电源管理芯片OPPO SUPERVOOC S等创新技术成果。3月1日，OPPO展出新一代智能眼镜概念产品OPPO Air Glass 2，凭借全新双目设计，极致轻薄的感官体验，让智能眼镜成为真正融入个人生活的“智能助理”。



OPPO Air Glass 2



OPPO Air Glass 2引入了多项自主设计与研发的领先技术，自主设计高效率衍射光栅、自主研发全球首款树脂衍射光波导晶圆，相比前代重量减少60%以上;专注于光引擎小型化，Spark微型光机二代体积相比前代减小40%;镜架采用超轻镁锂合金材质，镜腿采用PA材质，使得Air Glass 2重量仅约38g，相比前代单目眼镜重量减轻了14g，接近传统眼镜的佩戴体验，可实现无负担使用一整天，真正做到接近日常使用的眼镜模样，而且还提供黑色、白色及墨镜款供办公、出行选择。

OPPO Air Glass 2是全球首个采用树脂衍射光波导镜片的智能眼镜产品，在光波导技术上的明显优势，可以极大程度减少设备的体积和重量，让智能眼镜更接近传统眼镜的形态。同时，OPPO Air Glass 2在光波导镜片和光机等核心技术上做到了创新突破，解决了智能眼镜佩戴轻盈与高清显示无法兼得的矛盾。

不仅如此，OPPO Air Glass 2也进一步为人们带来更直接、迅速、即时的信息呈现，用户可直接使用OPPO Air Glass 2查看天气、日程、运动健康状况，甚至还可以选择音乐，自由切换;还支持通知、导航、即时翻译、演讲题词等功能，让信息能够即时、便捷地为人所见、为人所用。



OPPO Air Glass 2



OPPO Air Glass 2还为听障用户专门设计了语音转文字功能，机身自带的麦克风可采集交谈者的对话内容，转化成文字并投影到眼镜视窗内。

数字化时代到来，AR技术在影音、娱乐和运动健身等领域也得到广泛应用，其全新的交互方式正不断变革用户体验，为不同设备、不同领域带来全新发展机遇。同时，显示、交互、算法、算力等智能眼镜底层技术的不断发展，也吸引越来越多的手机厂商加入AR领域的探索，相继推出智能眼镜产品，进一步印证了智能眼镜市场的发展速度与潜力。未来，OPPO智能眼镜将拓展更多使用场景，以更智能、便捷的形式，实现智能眼镜与工作、日常生活场景的自然结合。

想了解更多关于OPPO产品与技术的人士可于今日至3月2日莅临巴塞罗那国际会展中心3号馆3M10展区OPPO展台参观，或登录OPPO MWC23活动网站了解详情。