OPPO Reno10系列即将发布，轻薄拿捏但性能也绝不妥协

【天极网手机频道】全新OPPO Reno10 系列已经进入发布会倒计时最后一天，OPPO官微也发布了最后海报进行新品预热。新机将搭载第一代骁龙 8+旗舰芯片、长寿版100W超级闪充、16GB + 512GB 超速大内存等超强配置，带来旗舰级性能体验，打造引领行业的持久流畅体验。



OPPO Reno10 系列

据了解，OPPO Reno10 系列将会推出OPPO Reno10、OPPO Reno10 Pro以及OPPO Reno10 Pro+三个版本机型，其中OPPO Reno10 Pro+将搭载第一代骁龙 8+芯片，同时还会加入航天级超导石墨散热系统，配合鲁大师认证的最流畅系统 ColorOS，带来持久流畅的系统体验。不仅如此，在与性能息息相关的内存方面，OPPO Reno10 Pro和OPPO Reno10 Pro+两款机型最高将配备16GB+512GB超速大内存，满血版LPDDR5+UFS3.1的规格更是拉满，并且通过了48个月的专业流畅认证，让OPPO Reno10全系的使用体验更出色。



OPPO Reno10 系列

轻薄作为OPPO Reno 系列最为个性鲜明的设计语言，OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g，难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦，通过模组小型化，打造超薄潜望模组，节省12%的镜头模组空间，让 Reno的轻薄基因得以延续，再加上双曲面对称设计使得屏幕边框也再次收缩，下边框窄至2.12mm，使得Reno10系列在视觉上更加轻盈，打破“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业难题。不仅如此，通过高效空间堆叠，OPPO Reno10 系列将等效4700mAh的大电池放入了极致轻薄的机身。同时，得益于 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省45%快充器件面积，从而支持100W超级闪充。配色上也延续了Reno 系列一贯的色彩美学理念，提供灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款配色给大家选择。



OPPO Reno10 系列



作为人像轻旗舰，OPPO Reno10 系列将全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法，同时搭载旗舰级动态光影屏，全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像。其中，OPPO Reno10 标准版将采用超光影长焦镜头，支持47mm黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。同时，OPPO Reno10 系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。



OPPO Reno10 系列拍摄样张



OPPO Reno系列凭借着精致潮流的外观设计、均衡稳定的性能体验以及优异的人像拍摄水平，获得了大众的一致好评。随着第十代诚意之作的发布与上市，OPPO Reno10系列都能拿捏轻薄外观的同时性能和影像也绝不妥协。距离新品发布会还有1天的时间，敬请期待。