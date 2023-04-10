华为nova 11系列定档，新机外观吸睛，P/Mate系列独有功能或将下放

【天极网手机频道】众所周知，华为上个月刚刚发布了华为P60系列、华为Mate X3折叠屏等一系列新品，而现在又正式官宣，将在4月17日召开新品发布会，而本次发布会的最大主角则是华为nova 11系列。不得不说，一个月内连发三款重磅新机的产品迭代频率真的太让人感到惊喜了。

从华为发布的官宣海报来看，华为nova 11系列这次主打“敢拍，敢出色”，可见该机依旧以拍照为主要卖点;同时可以看到，新机机身背面采用了类似华为P60系列的后摄模组设计，摄像头由1+1+1三颗摄像头竖向摆列而成，中间的主摄则采用了圆形装饰环进行修饰，配合上非常吸睛的绿色配色，看起来时尚感满满。

仔细观察还可发现，易烊千玺拿的这款新机背壳部分似乎还采用了类似名包上压纹印花工艺的素皮机身，通常情况下，这种材质都用在高端旗舰上，这点无疑证明该款手机有着不俗的实力。事实上，在此之前就有传闻称这次华为nova 11系列定位有明显升级，将一次性推出三款新机，除了常规的标准版和Pro版之外，还有一款类似Ultra的定位，现在来看传闻应该是真的。

由此我们还可以猜测，华为nova 11系列的超大机型有可能会用上华为P系列和Mate系列专属的旗舰功能。有消息称，华为nova 11系列的超大机型有望搭载P60系列同款的北斗卫星消息和昆仑玻璃，如果消息成真，那华为nova 11系列会融多项黑科技于一身，战斗力爆棚。

从历代的华为nova系列来看，该系列产品主要瞄准的是年轻用户群体，以标识性的外观设计、引领业界的美学潮流种草了无数年轻用户，并以扎实的影像实力成为行业同档位手机中的佼佼者。结合现有爆料来看，华为nova 11系列这次依旧整体风格比较硬朗、年轻，神似P60系列又有区别，直边+直角的设计将青春时尚的气息展现的淋漓尽致。

同时，自拍和Vlog也一直是nova系列主打卖点，上代产品前置6000万像素全焦段追焦双摄备受好评，这一代应该会持续突破。后置影像方面，上代产品搭载5000万像素RYYB超感知镜头，这一次RYYB应该也不会缺席，或许还有可能会用上XMAGE影像。

总而言之，随着华为nova11系列的官宣，今年3、4月的华为显得格外活跃，连发三款重磅手机新品也让我们觉得那个熟悉的华为终于回来了。至于nova11系列新机，应该会带来多方面的升级，很多华为P60的配置将下放，如果外界的预测都成真的话，届时华为nova11系列将会有很强的竞争力，我们一起期待吧!