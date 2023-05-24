Reno10 系列配置汇总：全系标配超光影长焦，助力影像再次升级！

【天极网手机频道】时间来到五月下旬，不少手机厂商开始官宣新品，为即将到来的618购物节注入全新的活力。例如：即将于5月24日发布的OPPO Reno10系列，自定档后，官方也曝出相关的配置信息。发布会在即，就让笔者来为你们汇总一下Reno10 系列的亮点配置。

外观设计方面，OPPO Reno10系列同样具备超高颜值，提供了灿烂金、暮光紫、溢彩蓝、月海黑四款全新配色可选。其中，灿烂金主要采用金缕流纱工艺，塑造了金光闪闪的光泽，而暮光紫则走优雅路线，仿佛暮色下长空朦胧的紫。影像模组区域更是采用全新“视界之窗”设计，外圆内方形态，辨识度与颜值都相当高。

基础配置方面，不仅有“骁龙8+旗舰芯片+满血版LPDDR5+UFS3.1”组成的性能铁三角，还有极窄屏幕边框的双曲面对称屏幕、16+512GB的超大内存、旗舰级光子矩阵显示技术等软硬件强力加持。可以说，OPPO Reno10 系列的性能在同档位手机中，同样是位列前沿的水平。

影像方面，OPPO Reno10 系列全系标配超光影长焦镜头，焦段为黄金人像焦段47mm，拥有自研RGBW超感光阵列，感光能力提升60%，搭配上OPPO独家超光影算法，足以带来优异的影像体验。从官方发出的样张来看，画面清晰生动，人物肤色自然细腻，虚化过渡以及光影关系也处理得相当好，属于非常有质感的人像大片。

此外，OPPO Reno10 系列在如此轻薄的机身下，还内置了一块4700mAh大电池，配合100W超级闪充以及电源管理芯片，完全能够给用户带来更持久的续航实力和更快的充电速度。

综合来看，作为Reno系列的十代里程碑之作，OPPO Reno10 系列具备高颜值轻薄机身、长焦人像、百瓦快充、超长续航、优越性能等一系列优势，其综合实力相当出色，堪称Reno史上最强的一代产品。更多相关信息，敬请期待5月24日14：30的OPPO新品发布会。