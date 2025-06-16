网传iPhone 17系列带来多项配置升级，是否会有真惊喜？

【天极网手机频道】虽然刚刚过去的WWDC25亮点并不多，但是苹果秋季发布会还是备受期待的，不出意外的话9月份苹果会推出iphone 17系列，关于新品的爆料也越来越多，最新的爆料显示iPhone17系列预计将带来多达12项配置升级，且不论这次爆料是不是真实的，至少配置升级还是非常值得期待的。

根据爆料，iPhone 17 Pro系列外观设计将采用铝金属中框，更有业内人士大胆猜测称可能会采用全新的“部分铝金属 + 部分玻璃”设计，在质感与工艺上寻求新突破;背面可能搭载带更大的矩形三摄模组，迥异于前作，辨识度拉满。此外，天蓝色配色的加入，与最新款 MacBook Air 色调相似，为消费者提供了清新且独特的选择，想必这个颜色会在一众机型中脱颖而出。

在硬件性能方面，iPhone 17 Pro将搭载苹果A19 Pro 芯片，A19 Pro 采用台积电更新的第三代 3nm 工艺制造，有望实现性能的小幅年度提升以及能效的优化，为用户带来更为流畅、高效的使用体验。值得一提的是，4款iPhone 17系列机型均将标配苹果自研的 Wi-Fi 7 芯片，进一步强化网络连接性能。

此次，4款iPhone 17 机型均配备 2400 万像素前置摄像头，自拍画质得到提升。而 iPhone 17 Pro 系列后置长焦镜头升级至 4800 万像素，结合苹果的影像算法，在拍摄远景时能呈现更清晰的画面和丰富的细节。此外，iPhone 17 Pro 系列还将支持双路视频录制，用户可在相机应用中同时使用前置和后置镜头拍摄，同时首次支持 8K 视频录制，为专业视频创作者提供了新的创作可能。

续航与散热也有升级，iPhone 17 Pro Max更大的设计可以容纳更大容量的电池，全系传闻均采用内部设计改进以增强散热，Pro系列更是搭载均热板散热系统，确保手机在长时间高性能运行下也能冷静应对，避免因过热导致的卡顿与降频。