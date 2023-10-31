占比61%，Pro系列成为新一代iPhone15的出货主力

【天极网手机频道】最近，DSCC公布了iPhone 15系列面板出货量占比。数据显示，在2023年6-9月期间，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款面板出货量占比达到了61%。

这意味着，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max是这一代iPhone的出货主力。相较而言，上一代iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max面板出货量占比是51%，而前年同期iPhone 13 Pro与iPhone 13 Pro Max面板出货量占比是53%。

值得一提的是，Canalys最新研报指出，第三季度全球智能手机市场下降1%，由于厂商在二季度库存状况得到改善，并在三季度推出新品，因此出货量达2.9亿部。苹果在iPhone 15新品需求的推动下，出货量达5000万部，市场份额为17%。

不过苹果iPhone15系列手机在中国的销售情况并不理想，其首发销量较前代iPhone小幅下降，iPhone15系列新机的出货预期也曾被下调。

而随着Mate 60系列的回归以及其他国内安卓厂商努力建立属于自己的高端产品节奏和高端品牌形象，苹果在中国高端手机市场将会遭遇更大的挑战。对于iPhone 15系列来说，其出货量能否达到甚至突破上一代，仍将是一个未知数。

现如今，消费者的换机周期变得越来越长，平均换机周期拉长到了3、4年甚至更久。iPhone系列虽然走到了iPhone 15，但很多消费者觉得自己手上的iPhone 12甚至iPhone 11还能再战几年。

当然从国内手机市场的大环境来看，消费者不只是对新iPhone的热情下降，其他品牌的境况也相差无几。对于手机厂商而言，存量时代的首要任务是吸引消费者换新。如何能寻找到诸如折叠屏、大底潜望、隐私安全之类的新增长点，将对决定手机市场份额的走向。