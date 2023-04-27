联发科天玑9200+正式官宣，GPU大幅提升，跑分超136万稳占安卓第一

【天极网手机频道】此前我们不止一次说过，联发科是4G到5G的过渡期供应链上游最大的受益者，在今年之前的芯片市场中连续多个季度排名第一，但随着智能手机市场的恶化，联发科的舒服日子也过完了，进入2023年以来，几乎没有了联发科的消息。

过分依赖手机市场各品牌整体表现的联发科，在2023年是真的难受，目前主打高端的天玑9200被骁龙8Gen2压得喘不过气，市面上也很难见到一款搭载天玑9200的手机，这也导致联发科好不容易建立起来的高端形象被消灭得所剩无几。

4月27日上午，联发科官方官宣将于5月10日正式发布全新旗舰芯――天玑9200+。这款处理器是对去年的天玑9200的一次小幅度升级，处理器架构不变，主频提升，天玑9200+配备一个3.35GHz的Cortex-X3超大核，三个3.0GHz的A175大核，四个A510小核，共组成8核架构。GPU方面仍然是immortalis-G715 MC11核心。

虽说联发科官方目前尚未进一步公布此款芯片的其他信息，但结合最新爆料来看，天玑9200+芯片将会在iQOO Neo8 Pro上进行首发，其机型为V2302A。根据安兔兔官方披露的新机曝光信息显示，搭载天玑9200+芯片的产品在安兔兔的跑分总分为 1368597 分，这个成绩再次打破该平台的跑分纪录，达到了安卓阵营的最高分。

事实上，联发科天玑9000系列自诞生以来就成为移动市场最亮眼的旗舰芯片之一，该系列芯片具备优秀的功耗控制和强悍的性能表现，搭载该款芯片的机型也受到了消费者的一致好评。作为天玑9200的迭代升级款，天玑9200+芯片采用了相同的台积电4nm制程工艺，从跑分成绩来看，联发科在旗舰芯片领域也算是交出了一份高分答卷，而首发搭载机型iQOO Neo8 Pro定位电竞手机，也说明天玑9200+芯片在性能释放上应该十分激进。

不可否认，目前联发科的压力是巨大的，因为今年高通旗下的骁龙7Gen2、骁龙8+、8Gen2三款芯片可谓把联发科的天玑8200、9000+和9200打得满地找牙，就连神U天玑8100的生存空间也从2000元价位被压缩到1500元价位以内。因此，联发科必须尽快拿出强有力的产品进行回击。

5月，联发科就将发布天玑9200+，不知这颗全新旗舰芯具体表现到底如何，能否让联发科打个翻身仗!