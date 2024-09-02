OPPO新全家桶将在十月更新：涵盖手机、耳机、平板等多个新品 ！

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列最新消息，近日，微博博主“数码闲聊站”爆料到“Find X8/X8 Pro+OPPO Pad3 Pro+Enco X3，天玑9400+骁龙8G3领先版+恒玄2700，O粉10月可以凑齐全家桶”。这也就意味着 OPPO新的旗舰手机、新一代平板和新一代耳机将在今年十月发布，分别搭载天玑9400+骁龙8G3领先版+恒玄2700。对比去年OPPO Find X7系列发布会，这次的OPPO的新品发布会提前了三个月左右。

关于天玑9400处理器，天玑9400相较于天玑9300，主要是能耗和NPU算力的提升，在AI方面将带来更佳的表现，预计提升40%，并且将于10月份和骁龙同台竞技。关于天玑9300处理器，更多相关信息如下：天玑9400的X925超大核性能相比X4提升36%，AI性能提升41%;Immortalis-G925，GPU性能相比G720提升37%，功耗降低30%，光追性能提升52%，AI性能提升34%，最高可搭载14核。

关于骁龙8Gen3领先版，简而言之就是8Gen3的超频版本，相较于骁龙8Gen3CPU超大核主频提升到了3.4Ghz，GPU主频从903Mhz提升到了1Ghz，在峰值性能的表现上会略优于骁龙8Gen3，如果将此处理器用在平板上，得益于平板相较于手机有着更佳的散热条件，可以期待一下OPPO Pad3 的具体表现。

关于恒玄2700，天极网了解到，这是一款国产的12nm制程的芯片，集成双模蓝牙5.3，主处理器内置Arm Cortex-M55 CPU和Tensilica HiFi 4 DSP，极大提升了芯片的运算性能，具有超低功耗和高集成度的特点。在国内华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等品牌真无线蓝牙耳机都有广泛采用此芯片。

关于OPPO FindX8系列更多爆料消息汇总如下，关于手机外观线稿图如下，在摄像头的Deco设计上，居中的“H”显然暗有所指，在过去一年的旗舰机阵列中，OPPO的旗舰手机OPPO Find X7搭载的就是哈苏影像，其“H”就曾被设计在OPPO Find X7的后置摄像头模组上。从爆料的线稿图设计上看，与上一代OPPO Find X7相比，其最大的变化就是后置摄像头模组趋于对称的设计，原本位居中间的65mm焦距5000万像素的长焦镜头和“H”字母交换位置，使得整机设计风格更加协调，更加符合主流审美，此外，就爆料的线稿看，摄像头模组仍然有巴黎饰钉的纹理设计。

在手机正面，爆料新机仍和上一代OPPO Find X7系列一样，采用的是居中的打孔屏幕，X8屏幕尺寸接近6.6寸，采用1.5K国产四窄边直屏，并且就该博主8月16号的爆料的新机图片，由网友推测就是OPPO下一代旗舰的OPPO FInd X8的屏幕，采用的是1.5K/2K的等深微曲屏幕。

从目前的手机的爆料信息来看，OPPO将在今年十月开启新一轮新品的发布会，将更新包括手机、耳机和平板等多个品类的新品。今年十月将迎来天玑9400和骁龙8Gen4的同台竞技，包括苹果在内，众多手机品牌将集中在九月份和十月份将新一代旗舰带入到用户的视野中，一轮新的换机热潮即将揭开帷幕，一起期待一下吧。此外，关于新机OPPO Find X8系列的更多消息也会持续更新。