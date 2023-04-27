iPhone 15 Pro系列全新渲染图曝光，实体按键回归！

【天极网手机频道】最近，国外媒体根据信息来源、MFi配件制造商给出的细节以及CAD数据绘制出全新的iPhone 15 Pro系列渲染图，与此前曝光的渲染图类似，不过新机仍有两个比较显著的变化。

此前消息称，苹果供应商已经含糊地暗示，今年iPhone 15系列尤其是iPhone 15 Pro系列机型将有极大可能采用固态的触控按键。值得一提的是，自从iPhone诞生以来，实体静音键就一直存在。据悉，这次两个按键都将采用固态设计，类似于iPhone 7上首次出现的不可按压Home按键。这两个按键也无法真正移动，而是通过内置的两个Taptic Engine马达模拟按压感觉。

这家公司在给股东的一封信中提到，他们将继续“与一个战略客户接触”，并预计“今年将在智能手机中推出一个新的HPMS组件”。而HPMS指的该公司的高性能混合信号芯片，其中包括iPhone手机中Taptic Engine的触觉驱动器。尤其是在分析师的财报电话会议中，这家公司的首席执行官将新组件上市的时间框架缩小到“今年下半年”，时间上基本符合苹果一贯的发布时间，大约在9月和10月之间，这也十分耐人寻味。

苹果供应商所提到的新组件很有可能就是iPhone 15 Pro机型中将会使用的触觉按键额外Taptic Engine的一部分。其实先前就已经有传言声称，今年的iPhone 15系列将会成为近年来变化最大的一款iPhone机型，自然在外观方面也将迎来改变。除了有消息称iPhone 15系列会回归圆润造型之外，去掉物理按键似乎也是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

但是知名分析师郭明Z随后透露称，目前苹果已经取消该设计，将回归原先的实体按键。应链人士表示，该消息属实，但这项技术只是延期无缘iPhone 15 Pro系列，之后的机型仍将继续使用。同时郭明Z也透露了具体原因，最新调查指出，因量产前无法克服技术问题，故两款高端iPhone 15 Pro系列将取消市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

而这一特性也在新的渲染图中得以体现，边框仍然出现了分体式实体音量按键。同时iPhone 15 Pro也采用全新的静音按键，这一按键取代了此前iPhone一直使用的静音开关，同时将新增额外功能，类似于Apple Watch Ultra上的动作按钮。据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

iPhone 15 Pro系列将有别于普通版，无论是设计还是硬件堆料方面相较此前都有更大差异，而这也将在很大程度上影响消费者最后的选择。从目前的信息来看，iPhone 15 Pro系列明显拥有更多变化，今年用户选择的重点也将偏向苹果的高端系列。