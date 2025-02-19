超薄旗舰折叠屏OPPO Find N5进入倒计时阶段，新机亮点抢先看

【天极网手机频道】折叠屏手机作为各大厂商竞相追逐的热点，市面上已经有了不少折叠屏新机的身影。其中OPPO旗下的Find N系列折叠屏手机一直备受关注。近日，OPPO透过官微揭开Find N5新机的神秘面纱，引发了广大用户的广泛热议。

根据OPPO的官方信息，目前可以知道OPPO Find N5是一款以最薄 8.93mm 的机身厚度将折叠旗舰带入“8 毫米时代”的超轻薄旗舰折叠屏，成功打破了用户对折叠屏手机厚重的固有印象。

OPPO 同时推出全新一代天穹架构与钛合金天穹铰链，为最薄折叠旗舰OPPO Find N5带来行业首个IPX6+IPX8+IPX9三重满级防水认证，为用户提供可靠性和耐用性全面领先的折叠旗舰体验。

据了解，OPPO全新发布的钛合金天穹铰链，首次在铰链核心组件使用3D打印钛合金，通过创新的钛合金工艺，以及OPPO第二代自研超强钢OPHS，在翼板部分实现了120%的强度提升，100%的外转轴中框冲击与跌落性能提升，以及36%的铰链整体刚性提升。

外观上，OPPO Find N5 采用全面升级的超轻薄直屏设计，通过斜角打磨的机身实现纤薄优雅的视觉体验，同时提升握持舒适度。以方与圆的线条交织打造的全新摄像头模组设计，打破了传统纯圆形模组的限制，让光线的流动展现出灵动之美;配色上提供了暮紫、缎黑、玉白三款独具格调的配色供大家选择。

内屏是一块8.12 英寸镜面钻石屏，屏幕高亮通透，大屏体验更沉浸，更是凭借全新一代天穹架构与钛合金天穹铰链使得Find N5 成为首款获得德国莱茵TÜV无感折痕认证的折叠屏产品。

性能方面，OPPO Find N5将搭载骁龙8至尊版移动平台，成为全球首款搭载这一最新旗舰平台的折叠屏手机，配合全球首发 OPPO 山海通信增强芯片打造更稳定、更智慧的通信新体验。同时，Find N5还将配备OPPO新一代自研冰川电池，容量高达5600mAh，即使在严寒环境下，仍能保持高效放电。配合骁龙® 8至尊版的能效提升和OPPO自研潮汐引擎对系统资源的精准调度，Find N5在折叠屏手机中实现了最佳的能效组合，带来前所未有的卓越性能和行业领先的续航体验。

此外，OPPO AI 也将正式接入DeepSeek-R1，Find N5成为 OPPO 首批适配DeepSeek-R1的机型，用户通过小布助手即可语音唤醒DeepSeek，Find N5 也为 DeepSeek-R1 带来了联网搜索的能力，帮助实时获取热点新闻及解读;并支持将生成结果导出为本地文件，方便用户留存和使用;无需下载和繁琐的操作步骤，用户便能享受更智能、更稳定、更流畅的全场景AI交互体验。

影像上，OPPO Find N5搭载了旗舰级哈苏影像，专业哈苏人像，全新长焦微距模式，让摄影爱好者期待值直接拉满。系统方面，OPPO Find N5搭载ColorOS 15 自研的潮汐引擎和极光引擎让系统体验更流畅，更有全新堆叠式最近任务视图、桌面文件夹自由样式编辑。

另外，全新智能手表OPPO Watch X2也将惊艳亮相。据悉OPPO Watch X2采用了全新的钛金属表圈和蓝宝石玻璃镜面，不仅提升了手表的耐用性和质感，还为用户带来了更加清晰、直观的显示效果。此外，OPPO Watch X2还支持ECG心电图、60秒健康检查、腕温测量以及运动监测等功能，为用户提供了全方位的健康管理解决方案。

OPPO Find N5系列新机发布会将于2月20日晚7点举行，更多详情不妨持续关注OPPO官方，敬请期待。