iPhone 14 Plus黄色版预售被抢购一空，果然还是降价有吸引力！

【天极网手机频道】自iPhone14系列发布至今，无论是媒体还是用户都对iPhone 14 Plus提不起兴趣，这也导致该机型成为iPhone 14系列中销量最惨的一款，唯一能让大家关注到它就是降价。

但是，让大家出乎意料的是，Apple京东自营店显示，iPhone 14 Plus黄色版本在预售阶段就被抢购一空，目前256GB和512GB版本已经缺货，128GB版本还能正常下单，起售价是6199元。

3月7日，苹果为iPhone 14和iPhone 14 Plus推出了黄色新配色，对于这款新颜色极具争议，有人表示：黄色边框看着莫名掉价、屎黄的配色真是丑哭了，但也有人对于这个黄色配色相当满意，从图片来看，有点油菜花的感觉，跟现在的季节就很搭。

别的不说，这款新配色的销量才是关键。从今天的数据来看，iPhone 14 Plus黄色版大受欢迎，但其被抢空的原因似乎与新配色没有太大关系，主要还是因为iPhone 14 Plus黄色版本上架就破发了，第三方平台平均售价要比官网价格低800块左右，再算上电商平台其他一些优惠，大约能便宜1000左右。要知道这个价格已是iPhone 14 Plus目前的最低价，另还有新配色助攻，下单的人自然就多了!

据悉，iPhone 14与iPhone 14 Plus黄色将在3月14日正式开售，而库克的目的也达到了，该款机型的销量再涨一波。根据相关报道指出，苹果iPhone 13是2022年最畅销的智能手机，而且苹果iPhone 14系列在上市前三天售出98.7万台，比去年iPhone 13系列的可比销量下降11%，也就是说，去年新机型iPhone 14系列没有2021年发布的iPhone 13系列卖得好。

究其原因，iPhone 14与iPhone 14 Plus成为罪魁祸首，因为这两款手机与iPhone 13相比几乎没有升级，果粉的挤牙膏也导致这两款iPhone销量惨淡，直接拉低了iPhone 14整个系列销量。为了改善这种情况，苹果也是想尽一办法，从现在来看，推出新配色还是一个比较奏效的策略。

总而言之，iPhone 14与iPhone 14 Plus推出黄色版，苹果主要是为了吸引消费者购买，刺激销量，其结果也如苹果所料，大家都抢购一空。当然，降价还是起到了主要的助推作用。

那么，问题来了，你有没有入手iPhone 14新配色呢？你觉得新配色好看吗？