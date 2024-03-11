国内千元机发展史-售价几百块钱的手机，正渐渐被人遗忘

【天极网手机频道】现在大部分人对千元机的定义是1000元起、2000元以内的手机，但在笔者的印象里，曾经千元机指的是1000元左右，甚至是1000元以下的手机。在以前，那些售价几百元的手机才是千元机中的主力，但它们现在正渐渐被人遗忘，成为时代的眼泪。而作为年轻人的我，恰好经历了这一切的发生。

第一章：机身开核桃的诺基亚，质量好到能用6年

在那个手机还叫做手持移动电话，并逐步走进千家万户的时代，诺基亚3310是很多人见过的第一台手机。诺基亚3310于2000年发布并且上市，最初的售价为59欧元，结合当时的汇率以及通货膨胀的情况，3310应该是国内最早广泛流行过的千元级手机。

在当时那个年代，一次性花费1000元是一件奢侈的事情，好在诺基亚3310的质量足够好，就使得这台手机的生命周期很长。用两年起步是2000年代功能机的常态，而诺基亚手机的寿命则要更长，尤其是3310，砸核桃对它来说只是最基本的挑战，从楼上高空坠落后依然能正常使用或者为主人挡下一枚弹头等等，都是当时广为流传的真实新闻。更何况可更换电池是当时手机的标配功能，诺基亚3310也不例外，让这台手机在市场上一直活跃了6年。千元机也成为了当时大多数用户的选择，直到智能机时代来临。

合适的售价，过硬的质量，让诺基亚3310火遍国内的大街小巷，是大家公认的最经典的千元级手机。

第二章：智能机时代，横扫山寨品牌的传奇千元机登场

虽然在iOS和安卓到来之前，很多搭载塞班系统的手机已经具有了智能手机的相关特性。但那些手机大多来自诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信这些当时如日中天的品牌，并且售价相对较高。因此对于千元级市场来说，直到安卓系统的到来，千元机才换发了第二春，只不过是从山寨厂商开始。

智能手机时代的成本自然是水涨船高，而且系统调教方面的复杂程度也要比功能机时代复杂很多，最初就连当时的很多大品牌都没法很好的取舍售价与功能之间的平衡。因此，价格相对较低的千元机市场是山寨机的天下，各种粗制滥造和虚假宣传的风气泛滥。

2013年7月31日，小米在QQ空间正式发布红米手机1代。第一代红米手机采用4.7寸屏幕，前置单摄130万，后置单摄800万。搭载联发科MT6589T处理器，预装基于Android 4.2的MIUI V5定制ROM，1GB运行内存，4GB机身存储，售价仅799元。红米掀起了一股百元机热潮，随后，荣耀畅玩，小蜜蜂，小辣椒，天语等等品牌都推出了搭载联发科MT6589处理器的百元机来对标红米。

大量正规军的入场彻底扫清了山寨机市场，如果说诺基亚3310是上一代人对于千元机的回忆，那红米手机1代无疑是属于我们这一代人的经典。红米手机1是千元手机发展历程中永远绕不开的那一款，对千元级智能手机的推广和普及起到了重要的作用。千元机成为了当时性价比的代名词，广受学生党欢迎。

第三章：当加价几百元就获得全方位的体验提升时，大家会如何选择？

随着山寨机被退场，各个手机厂家的竞争愈发激烈，手机的价格段被越分越细，尤其是千元机市场。1000元的手机和1200元的手机在使用体验上有着天差地别，1200元的手机与1500元的手机在使用体验上也有很大不同，甚至当我们在2000多元的价位上就能买到搭载旗舰级配置的手机时，大家又会如何选择呢？

还是拿红米来说，售价1049元的红米13C拥有略好于骁龙680的性能和普通的LCD屏幕。再加200元，1292元的红米Note12T Pro在配置上就会拥有全方位的提升，拥有曾经的旗舰级性能和高刷新率屏幕以及更加精致的外观和更好的做工。搭载高通第二代骁龙8处理器，拥有2K OLED屏幕和更大内存的红米K70也不过2387元。

随着时代的发展，现在几百元的价值早就不能和以前相提并论，我相信越来越多的人会选择加上这几百块，来获得一个使用体验的全方位提升，同时也能保证手机在长时间使用之后不会出现卡顿的情况，变相增加了使用寿命。显然，大部分人都做出了能让自己更舒服更持久的选择，而千元机变成了预算十分有限的情况下才会考虑的选择。

写在最后

随着经济的发展和各大厂商的激烈竞争，千元价位的手机越来越少是必然的结果。几百元钱所蕴含的价值远远不如从前，让越来越越多的用户开始不用去纠结。各大厂商推出的新机以及降价后的老手机将各个低价区间划分的严严实实，细微的预算提升就能获得全方位领先的使用体验和使用寿命。因此售价几百块钱的手机，正渐渐被人遗忘。虽然有时我也会缅怀以前那个时代，但这种现象是历史发展的规律，属于百元机的时代已经过去了。