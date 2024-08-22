苹果应用商店或将迎来最大改变？App Store副总裁将离职，团队面临重组！

【天极网手机频道】近日，彭博社发布了一则引人注目的消息：随着苹果公司准备对旗下应用商店App Store进行重大重组以应对全球监管环境的变化，现任App Store副总裁Matt Fischer已确认将于今年10月正式离开苹果公司。这一变动不仅标志着苹果内部管理层的一次重要调整，也预示着App Store未来发展方向的巨大改变。

据报道，苹果此次重组的核心目标是将App Store团队一分为二，形成两个独立而又相互协作的团队。其中一个团队将继续专注于传统意义上应用商店的运营与管理，确保数百万款应用能够高效、安全地呈现给用户;而另一个新成立的团队则将承担起监督和管理替代应用分发渠道的重任，这是苹果为顺应《数字市场法案》等全球监管要求所做出的必要改变。

自今年年初以来，苹果已经在欧盟地区率先实施了这一变化，允许用户从除官方App Store之外的替代应用商店和网站下载iOS应用。此举不仅是对欧盟法规的直接响应，也是苹果在全球范围内探索更加开放、灵活的应用分发模式的重要一步。

作为此次重组的背景之一，Phil Schiller――这位长期负责App Store运营的资深高管，正积极推动App Store层级结构的优化与调整，以期更好地适应新的监管环境和市场需求。他的努力无疑为Fischer的离职后留下的空缺与App Store的改变奠定坚实的基础。

对于Fischer而言，他在苹果的职业生涯堪称辉煌。自2003年加入公司并负责iTunes营销工作以来，他见证了苹果音乐业务的崛起与繁荣。随后，在2010年被任命为App Store副总裁后，他更是成为了推动苹果移动生态系统发展的关键人物之一。然而，经过深思熟虑后，Fischer决定在这个关键时刻选择离开，他在给苹果员工的电子邮件中坦言自己一直在考虑这一决定，而当前的重组计划为他提供了一个合适的时机。

随着Fischer的离职，苹果迅速任命了新的领导团队来接管App Store的运营工作。Carson Oliver将接替Fischer成为App Store的高级总监，继续引领这个全球最大的应用分发平台向前发展;而Ann Thai也被委以重任，担任负责替代应用分发团队的总监角色，她将带领团队探索和应用新的分发模式和技术手段以满足不同市场和用户的需求。

写在最后



总的来说，苹果App Store的这次重组和高层人事变动是公司在面对全球监管挑战和市场变化时所作出的积极回应。通过优化内部管理结构和拓展应用分发渠道等方式，苹果有望进一步提升用户体验和市场竞争力从而保持其在全球科技行业的领先地位。小编看来，欧盟在帮助苹果“创新”这条道路上真的是功不可没，从USB-C接口到应用侧载的支持，再到间接引起的这次App Store内部调整，那些曾经我们认为不可能发生在苹果身上的事，正在不断发生。这也让我们对下个月要发布的iPhone 15系列，充满了期待。