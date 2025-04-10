全新OPPO Find X8 Ultra精密工程再炫技，超薄镜头不做“凸 tra”

【天极网手机频道】手机厂商为了能让用户体验到媲美单反的影像功能，手机影像模组越做越大，越做越重，不仅让手机在水平桌面放置时呈现倾斜角度之外，还让大家的小拇指不堪负重。在轻薄和影像的选择中，在OPPO精密工程之下实现两者均可兼得。4月10日，OPPO正式发布Find X8系列最新三款机型――Find X8s、Find X8s+及Find X8 Ultra，在全面升级影像系统的同时，重塑了影像旗舰轻薄设计的认知。

OPPO Find X8 Ultra在影像系统硬件总体积增大 30% 以上――从四摄扩展到五摄，集成一英寸超大传感器、两颗潜望长焦，并且长焦摄像头都采用更大光学模组的条件下依然做到了更薄的摄像头模组。

据了解，Find X8 Ultra 以五颗顶级镜头构建全焦段人像矩阵，覆盖15mm超广角至300mm超长焦的黄金拍摄范围。其中3x潜望模组进光量较上代提升150%，而6x潜望模组虽从方形改为圆形，但进光量却达到上代的2.5倍，其关键在于行业首发的倒置潜望镜设计。传统潜望镜采用“横向折叠光路”结构需占用较大主板空间;而Find X8 Ultra的6x镜头通过光路倒置，将棱镜组与传感器垂直堆叠，显著缩小模组长宽，同时塞入更大底与更大光圈，实现“体积减、性能增”的双重突破。

为实现轻薄机身与顶级硬件的平衡，OPPO采用了LIPO极窄封装技术以及精密堆叠设计两大核心技术。LIPO极窄封装技术通过优化电池与主板布局，减少内部空间冗余，同时提升能量密度，助力Find X8 Ultra在塞入6000mAh大电池后重量仍然控制在215g以内;精密堆叠设计中主板采用3D复式结构，将潜望镜组、多光谱传感器(丹霞原彩镜头)与定制仿生马达分层排布，避免元器件冲突。结合航空级铝合金中框与晶盾玻璃后盖，整机通过瑞士SGS五星抗摔认证，并支持IP68/69级防尘防水。

受限于手机寸土寸金的机身体积限制，除了长焦，OPPO Find X8 Ultra搭载的一英寸超大底传感器就是手机影像系统硬件最顶级的存在，即使在极暗光环境下也能捕捉微弱的光线信息，以前智能手机夜拍场景中“噪点多、细节少、肤色失真”的问题将不复存在，而且还能精准还原人物肤色的自然质感与细腻纹理。

目前新机已发布并开通预售通道，感兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店了解。