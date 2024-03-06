你认为辨识度对于旗舰机而言重要吗？

【天极网手机频道】你觉得辨识度对于旗舰机重要吗？我觉得挺重要。外观设计是旗舰手机中非常重要的一个点，一个品牌的旗舰机设计如果没有辨识度，这条产品线也没有继续挣扎的必要了。好比如现在说到居中圆形相机模组大家可能会优先想到华为，说到刘海屏大家会想到iPhone，说明这些款品牌手机的设计起码就是成功的，这也是这些年各家手机厂商在旗舰上疯狂打造高辨识度的主要原因之一。



图来源于@DTCHAT



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其实现在各家都找到了自己的专属设计，华为、荣耀、vivo、一加都有圆形相机模组设计，例如vivo是“天圆地方”设计，甚至还加了“日月双环”的小细节加以区分型号;一加左侧边圆形，参考了高级腕表的设计;荣耀的“方圆宇宙”设计;OPPO的“同心寰宇”设计还带有专业相机的元素，致敬经典。

除此之外，像苹果、三星、OPPO、真我、一加这些厂商旗舰镜头模组大部分主要放在机身左边，其中苹果是经典的矩形排布、三星的镜头是分开排布的、OPPO是环形山设计，不过OPPO近两年将旗舰系列的影像模组设置放置在中间，由于独特的设计也开始有了辨识度。



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提高辨识度还可以在配色上下功夫，“玫瑰金”这款深入人心的配色是来自iPhone，iPhone 6s是第一款配有玫瑰金的机型，成为当时苹果手机中最受欢迎的颜色之一，即便放到现在依旧不过时;提到赛道版和传奇版就不得不说iQOO的数字系列;荔枝纹拼接还会想到OPPO Find X系列等等。

至于手机正面设计，由于市面上安卓阵营中的机型不是直板屏就是曲面屏，还有逐渐出圈的折叠屏，只看正面比较难区分，但是一提到Home键、刘海屏或是灵动岛，大家第一反应就是iPhone，虽说iPhone这几年推出的产品跟挤牙膏似的，但并不会磨灭掉大家心目中对其的辨识度。不过如今iPhone的Home键和刘海屏已经取消，如果网传的尚未发布的小屏SE4取消Home键是真实的话，那么代表一个潮流时代的设计将谢幕，所以还在用Home键和刘海屏机型的用户且用且珍惜。

辨识度不仅仅是指外观、它也可能是极致的重量控制、强悍的性能，以及出挑的影像系统，例如提到蔡司就会想到vivo，提到哈苏就会想到OPPO等;再例如提到游戏机肯定首选iQOO;全焦段影像就会想到vivo X100系列;双潜望就会想到OPPO Find X7系列;拍照主打一个真实就会想到那“鬼影重重”的iPhone。又或是简单易用、轻盈舒适的系统就想到vivo的OriginOS，不久前vivo还推出了自研操作系统蓝河OS;风格极简、流畅度高的系统就会想到OPPO ColorOS;bug居多且封闭但好在安全简单就会想到苹果iOS。

辨识度对旗舰机的重要性无可厚非，它对决定用户选择有很大的影响，也是当前手机企业集中竞争的领域。它影响着用户的使用体验，延续同样的设计语言还可以增强用户对设备的印象。只有当旗舰机的辨识度提高到一定程度时，才能体现出真正的旗舰机的魅力。

大家觉得辨识度对于旗舰机重要吗？对哪款手机印象最深？