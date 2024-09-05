Canalys：2024年全球智能手机市场展现强劲复苏势头，出货量预计达12亿台

【天极网手机频道】近日，根据知名市场研究机构Canalys最新报告显示，2024年第二季度全球智能手机市场景气度持续提升，出货量达到 2.889 亿台，这是在产品创新和商业条件改善的推动下连续三个季度增长。Canalys预测，尽管面临成本上涨、库存周转压力以及不断变化的营商环境等多重挑战，全球智能手机市场在2024年仍将展现出强劲的复苏势头，预计全年出货量将达到12亿台。



数据来源于Canalys

从第二季度全球智能手机市场数据上看，得益于高端产品线继续推动价值增长，三星以5350万部的出货量保持领先地位，出货量小幅增长1%;苹果以4560万部位居第二，这得益于北美和亚太地区新兴市场的强劲势头;小米凭借其具有竞争力的产品紧随其后，出货量达到4230万部，市场份额达到15%;vivo则以2590万部的出货量重返第四位，市场份额为9%。



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细分来看，高端手机市场需求保持韧性，第二季度全球600美元以上手机出货量前五厂商均实现同比增长。其中苹果以62%的市场份额稳居首位，三星以22%市场份额位居第二，华为以9%市场份额排名第三，小米和vivo分别以71%和强势增长位列第四和第五。



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另外，2024年第二季度全球AI手机销量前十的机型分别为苹果iPhone 15 Pro Max、苹果iPhone 15 Pro、三星Galaxy S24 Ultra、三星Galaxy S24、三星Galaxy S24 Plus、小米14、vivo X100s、三星Galaxy Z Flip 6、OPPO Find X7以及小米14 Pro。虽然苹果仅有iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro两款机型上榜，但却占据了超过50%的份额;三星上榜机型数量最多，达到了四款，S24系列机型均有不错的表现。小米14两款机型上榜，vivo、OPPO分别是vivo X100s以及OPPO Find X7上榜。



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分析师表示，在经济环境改善的推动下，智能手机市场将在2024年实现中个位数增长。但是尽管下半年存在季节性需求，智能手机市场在2024年全年还是不太可能出现两位数的增长，到2025年，由于消费者需求仍然存在不确定性。

近年来，全球供应链的不稳定性导致原材料成本持续攀升，对智能手机制造商构成了严峻考验。各大厂商一方面通过技术创新提升产品附加值，如加强5G、折叠屏、高刷新率屏幕等前沿技术的应用，以差异化竞争吸引消费者;另一方面加强了供应链管理，优化生产流程，降低运营成本，确保产品性价比优势。此外，部分厂商还通过多元化市场布局，特别是加大对新兴市场的投入，以扩大市场份额，分散风险。

Canalys报告指出，智能手机市场将继续呈现创新引领、多元化发展的态势。一方面技术创新将成为推动市场增长的核心动力，包括但不限于摄像头技术的革新、电池续航能力的提升、以及人工智能在智能手机中的深度应用等;另一方面，随着消费者需求的日益多样化，智能手机市场将更加注重细分市场的开发，如游戏手机、摄影手机、健康监测手机等特色产品的涌现，将满足不同消费群体的个性化需求。长期来看，智能手机市场的年增长率将在今年的强势反弹后逐步进入平台期，2024年至2028年将以2%的年复合增长率温和增长。