不止于影像：OPPO Reno12系列全新亮相

【天极网手机频道】5月23日，OPPO正式揭开了全新Reno12系列的神秘面纱。Reno12系列的诞生不仅标志着OPPO在手机影像技术上的又一次重大突破，更以其独特的设计和前沿的技术引领着智能手机市场的新潮流。

OPPO Reno12系列包括Reno12和Reno12 Pro两款机型，两款手机均采用了超美小直屏设计，屏幕尺寸达到6.7英寸，分辨率 2412*1080，为用户带来了更为沉浸式的视觉体验。此外，屏幕还支持120Hz高刷新率和高达1200nit的激发亮度，无论是日常使用还是观看高清视频，都能呈现出细腻且流畅的画面。

在影像技术方面，OPPO Reno12系列更是下足了功夫，全系配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 万 AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，并搭载 5000 万AI 猫眼镜头，帮助用户以影像记录从全身到半身的多种人像题材。借助 OPPO 领先的 AI 能力，Reno12 系列融入多项 AI 影像能力，帮助用户通过全新一代的 AI辅助进行创作。

OPPO Reno12系列引入了全新的AI影像技术，通过超光影引擎和AI大模型，手机能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。从拍摄到编辑再到分享，每一步都有AI的帮助，使得用户能够轻松拍摄出专业级的照片和视频。

除了影像技术外，OPPO Reno12系列在硬件配置、续航能力和系统体验等方面也进行了全面升级。Reno12系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12搭载天玑8250星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。Reno12系列的游戏温度较iPhone低至高9摄氏度，Reno12 Pro运行王者荣耀时的功耗降低 12%，Reno12系列运行逆水寒时的平均功耗节省 20%。基于强大性能，Reno12 系列可支持王者荣耀 120 帧高清画质下的持久流畅;更有大容量内存加持，能够满足用户对于运行速度和多任务处理的需求。同时，Reno12 系列支持 80W 超级闪充，20 分钟即可充至 55%，为游戏持续提供充沛电量。独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准，在 4 年使用后电池容量仍不低于出厂时的 80%。

在外观设计上，OPPO Reno12系列同样令人惊艳。两款手机均采用了四曲柔边直屏设计，融合了曲屏与直屏的优势，一次性终结了屏幕直曲之争。其四曲柔边兼顾曲屏的柔和感以及直屏的高实用度，也能缓解误触与视觉畸变，为用户带来更为出色的使用体验。

Reno12系列从风靡时尚秀场的 Y2K 风格中获取灵感，掀起全新流行趋势，流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，并带来了多种配色选择，其中Reno12推出了千禧银、柔和桃和乌木黑三种配色，而Reno12 Pro则提供了银幻紫、乌木黑和香槟金三种选择。这些全新的配色不仅时尚美观，更体现了OPPO对于用户需求的深入洞察。

此外，OPPO Reno12系列还具备出色的耐用性。它采用了超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构，即使在意外跌落或重物碾压的情况下，也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心。

目前Reno12 系列已开启全面预订，并于5月31日开售。其中，OPPO Reno12的12GB+256GB版本售价为2699元，12GB+512GB版本售价为2999元，16GB+256GB版本售价为2999元，16GB+512GB版本售价为3199元。而OPPO Reno12 Pro的12GB+256GB版本售价为3399元，16GB+256GB版本售价为3699元，16GB+512GB版本售价为3999元。用户可在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买。