三星Galaxy Z Fold6再度曝光：更大更方正，重量大幅降低，可搭配智能戒指

【天极网手机频道】前段时间就有传闻称，三星将于北京时间 7 月 10 日晚上 9 点举办 Galaxy Unpacked 2024 活动，发布 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip 6、Galaxy Buds 3、Galaxy Ring 智能戒指新产品。随着6月进入下半程，关于三星Galaxy Z Fold 6和Z Flip 6的爆料消息也逐渐增多。

就在今天，三星Galaxy Z Fold 6的第三方保护壳信息被完全曝光，我们也得以窥见Galaxy Z Fold 6在尺寸方面的变化，更宽更大的机身三围得以确定。

再结合此前的爆料，三星Galaxy Z Fold6将配备了一块 7.6 英寸的内折显示屏，显示集采使用Dynamic AMOLED 2X技术，分辨率将达到2160×1856。而手机的外屏尺寸将达到 6.3 英寸，分辨率为 986 x 2376 。内外两块显示屏都将支持LTPO自适应可变刷新率，支持 1-120Hz 的动态调节，还具有 1600 万色深，以及对于支持 S Pen手写笔而支持。

在性能方面，三星Galaxy Z Fold 6将搭载骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 处理器，运行主频较标准版的骁龙 8 Gen 3有一定升级，包括一个主频峰值为 3.39GHz 的 Cortex-X4 超大核，以及主频峰值为 2.9GHz 和 3.1GHz 的 Cortex-A720 大核与中核，以及两个主频为 2.2GHz 的 Cortex-A520 的小核，并配备主频为 1GHz 的 Adreno 750 GPU。

影像能力上，根据目前的爆料，三星Galaxy Z Fold 6依然是小改款，搭载三颗摄像头涵盖常用的主摄、长焦、超广角三个焦段，主镜头为 5000 万像素，副镜头则分别是 1200 万像素与1000 万像素，没有使用Galaxy S24 Ultra同款的 2 亿像素传感器有些遗憾。

但是最值得一提的是，有消息称三星Galaxy Z Fold 6将不只有一个配置版本，Galaxy Z Fold 6 Ultra以及Galaxy Z Fold 6 FE也将在未来登场，也有另一种说法表示，Galaxy Z Fold 6 存在一个更加轻薄的Slim版本。有关消息称三星Galaxy Z Fold6标准版的重量将缩减至239克，显著低于前代的253克。

同时，本次三星Galaxy Z Fold 6应该会全线涨价，在美国256G的起售价为会来到1899.99美元，512G和1TB的版本分别要价2019.99美元和2259.99美元，整体价格提升100美元左右。

除了以上的核心配置升级之外，三星Galaxy Z Fold 6在外观ID上也有小幅调整，比如进一步降低了机身整体的曲线元素，让直角设计的比例记忆不提高。摄像头的DECO区域做出调整，整体来说趋近于Galaxy S24 Ultra的设计语言。同期发布的Galaxy Z Flip 6也将采用类似的处理。

写在最后

总的来说，小编认为这次的三星Galaxy Z Fold 6依然属于小修小补的升级，对于普通用户来说，感知最明显的无疑是大幅降低的重量，以及更大更好的屏幕。在拍照部分，Galaxy Z Fold 6仍然存在遗憾，在硬件上相较于三星Galaxy S24 Ultra妥协较多，也没有与三星Galaxy Z Fold 5拉开很大差距。因此，三星Galaxy Z Fold 6更推荐给三星Galaxy Z Fold 4及以前的用户选择。除了三星Galaxy Z Fold 6和三星Galaxy Z Flip 6之外，传闻已久的三星Galaxy Ring 智能戒指也即将和我们见面，就让我们拭目以待吧。