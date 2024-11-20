华为Mate 70系列前瞻：延续中轴对称设计，丰富AI功能加持

【天极网手机频道】前段时间，华为正式官宣将在本月26日召开Mate品牌盛典，届时全新的Mate 70系列产品将会正式登场。根据之前的消息，Mate 70系列将会包括Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+以及Mate 70 RS非凡大师版，目前前三款已经开启了预约，最后一款可能会在当天揭晓。

现在距离正式发布还有不到一周的时间了，这里笔者结合网上的曝光信息和官方的预热内容带大家提前看看这次Mate 70系列的一些亮点。

延续经典设计

首先外观设计上，这次Mate 70系列依然延续了该系列经典的中轴对称设计，不过摄像头模组并没有延续Mate 60系列，而是接近于Mate 50系列，三个摄像头和一个传感器对称排布，不过模组的环要厚很多，边缘部分还使用了巴黎饰钉进行了装饰。

据了解，Mate 70系列的摄像头模组边缘与机身背部之间大概率会采用更平滑的过渡，不再像Mate 50系列一样容易积灰了。而Mate 70 RS非凡大师版本的后置摄像头模组则继续采用标志性的“八边形”设计。

余总也在自己的视频号上展示了下Mate 70系列的真机，具体来说是Mate 70 Pro+的金丝银锦，他表示后盖材质很特别，从这个命名来看，个人猜测其手感会像丝绸制品。除了这个配色外，Pro+版本还有墨韵黑、羽衣白和飞天青三种配色，标准版和Pro版本则提供曜石黑、雪域白、云杉绿以及风信紫四种配色。

另外，Mate 70、70 Pro预计依然会采用铝合金边框，而70 Pro+会独占钛合金边框，质感和重量控制上更为出色，RS非凡大师版本仍为陶瓷工艺。

华为Mate 70系列将采用维信诺F1 OLED屏幕，标准版为1.5K单挖孔直屏，其余的则是三挖孔全等深四微曲屏幕。而且这次可能不会使用屏下指纹识别，而是侧边指纹。

全新麒麟芯片

这次华为Mate 70系列有望搭载全新的麒麟9100芯片，采用6nm制程工艺，配备1个2.67GHz的Cortex-X1超大核、3个2.32GHz的Cortex-A78大核和4个2.02GHz的Cortex-A55小核。据说其跑分超过了110万，其理论性能大概率是在骁龙8+到骁龙8 Gen2之间。

当然，除了硬件性能外，华为的“杀招”还是在原生鸿蒙操作系统，自研芯片+自研系统的组合在流畅度上应该是非常OK的。

可变光圈主摄

在影像这块，Mate 70系列均会配备5000万像素可变光圈主摄，具体型号的话，有消息称标准版为豪威的OV50H传感器，1/1.31英寸大底;而Pro版和Pro+版则升级为OV50K传感器，1英寸的底，支持TheiaCel单次曝光HDR、OIS光学防抖及多档位变焦。当然也有消息表示，Pro和Pro+版本会采用索尼传感器，目前还没有非常确切的消息。

其它镜头方面，标准版会配备1200万像素5倍长焦和1200万像素超广角，Pro和Pro+则是4800万像素3.5倍潜望式长焦+1200万超广角镜头。

丰富的AI功能

11月19号的时候，华为终端连发三个预热视频，分别是“一抓一放，掌控全场”、“不可思议，分身有戏”以及“见所未见，仅你可见”，而且都打上了“Mate有真AI”的标签，让大家对其AI功能有了新的期待。

“一抓一放，掌控全场”应该指的是全新的隔空手势操作，此前华为手机已经可以实现隔空手势截屏、上下滑动以及播放/暂停等操作，在AI的加持下有望提供更加丰富的手势。

“不可思议，分身有戏”是一项针对拍照的功能，个人猜测是可以利用AI让被拍摄者实现“分身”，简单说就是同一场景中可以出现多次。

“见所未见，仅你可见”则和保护隐私有关，当前置摄像头发现到非本人出现在识别范围之内，就会开启防窥功能，保护用户的隐私。

写在最后

作为华为的新一代旗舰产品，华为Mate 70系列的亮点还是蛮多的，自研处理器+自研系统、全新的设计语言、丰富的AI功能等等，更多的惊喜可能需要等发布会揭晓了。而截止到目前，官网已经有超250W人预约了，而且还有不少人在线下门店登记预约，不得不说是真的火爆。而关于售价，由于元器件成本提升，今年各家的旗舰其实都有着不同程度的涨价，有博主称Mate 70系列将维持原价，如果真是如此还是蛮不错的。