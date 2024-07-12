荣耀Magic V3发布，全新平台级AI意图识别，重构折叠屏智慧体验

【天极网手机频道】7月12日，在荣耀Magic旗舰新品发布会上，全新一代折叠屏旗舰新品荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3，荣耀平板MagicPad2，荣耀MagicBook Art 14等产品惊艳亮相。作为折叠屏手机行业引领者，此次荣耀再次带来折叠轻薄科技的又一次创新突破，为消费者带来了越强大越轻薄的革命性体验。

荣耀始终坚持双轮驱动的产品主义，凭借在折叠屏领域近百亿的研发投入与技术深耕，为折叠屏手机带来了轻薄、可靠、高效的全新体验，满足了用户对极致科技的追求。荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3的推出，再次在折叠屏手机领域实现诸多技术突破和功能革新，不仅通过全新荣耀鲁班架构实现极致轻薄设计，更带来第三代青海湖电池、航天特种纤维材质、荣耀视力舒缓绿洲护眼屏、双卫星通信、2.5米防水等创新体验，充分诠释了荣耀用科技魔法为消费者创造极致体验的价值主张。

越强大，越轻薄!荣耀Magic V3再次打破内折折叠屏全球轻薄记录

持续定义轻薄，引领毫米时代!全新一代折叠旗舰荣耀Magic V3引入全新荣耀鲁班架构，应用19种创新材料及114种微型结构，不仅进一步推动材料科学的进步，更将制造工艺提升至新的高度。相较于上一代旗舰荣耀Magic V2的9.9mm厚度，荣耀MagicV3以惊人的9.2mm折叠态机身厚度，刷新了内折折叠屏最薄记录;同时，其226g的重量，甚至比多款直板旗舰更轻。另外一款新品荣耀Magic Vs3，以9.8mm的折叠态厚度和229g的重量，同样在内折叠大屏手机市场中独树一帜，领先行业。荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3的轻薄设计和舒适的持握体验，彻底打破了折叠屏与直板手机的形态界限，让消费者在选择折叠屏手机时，不再受外观和重量的束缚。

更为出色的是，荣耀Magic V3搭载的是轻薄折叠铰链结构，厚度仅有2.84毫米，采用强度高达2100Mpa的第二代荣耀盾构钢，抗冲击性能提升100%。手机机身更是业界首创航天特种纤维，抗冲击性能是iPhone 15 Pro Max的40倍。在屏幕保护上，荣耀Magic V3的外屏采用荣耀金刚巨犀玻璃，基于第二代纳米微晶玻璃技术，全场景抗跌能力提升了10倍，同时使用氮化硅镀晶技术，独创4000+叠层设计，实现10倍抗刮耐摔;内屏搭载荣耀金刚柔性装甲，通过抗冲硅凝胶材料+纳米级氧化铝涂层，耐磨和抗冲击性能分别提升5倍和20%。此外，荣耀MagicV3的荣耀鲁班铰链经过了50万次折叠测试，1万次弯折测试后，屏幕折痕深度控制出色，仅为78微米;且产品支持IPX8防水等级，成为唯一通过2.5米防水认证的折叠屏手机，为用户提供了全面、安心的折叠屏使用体验。

在续航方面，荣耀Magic V3再次突破技术壁垒，搭载的第三代青海湖电池是业界首个硅含量突破10%的硅碳负极电池，电池平均厚度只有2.6mm，但却实现了高达5150mAh的大容量。配合自研的能效增强芯片HONOR E1和荣耀都江堰电源管理系统，能量管理精度得到了3倍的提升，能够智能识别不同充放电场景。其出色的续航表现通过了中国质量认证中心智能手机“24小时续航认证”，即使高负载使用下也能轻松应对一整天的需求。此外，荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3均支持66W有线快充和50W无线快充，可实现快速电量恢复。

在轻薄机身下，荣耀Magic V3采用了穹顶八边的居中影像模组设计，荣耀Magic Vs3则是极目星环的侧置影像模组设计。荣耀以华夏壮丽山河之景、丝绸之路沿途风光演绎产品配色，两款全新折叠屏均包括绒黑色、苔原绿、祁连雪三种配色，荣耀Magic V3更独享全新的“丝路敦煌”配色，借鉴大漠戈壁的恢弘、壁画艺术的震撼，仿佛展开了一幅精美绝伦的历史画卷，尽显奢雅格调。

荣耀视力舒缓绿洲护眼屏、荣耀鸿燕通信等带来领先体验

荣耀凭借持续的研发投入和技术创新，成功打造了手机行业多项护眼领域的领先技术。荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3首发荣耀视力舒缓绿洲护眼屏，可以模拟离焦镜效果，抑制眼轴增长，根据一组117人次的医学对照测试显示，观看25分钟的荣耀Magic V3，眼睛的脉络膜厚度平均增加6微米，使眼底血液流动更流畅，眼部更舒缓。更值得一提的是，荣耀Magic V3还独家配备了全新干眼友好荣耀绿洲护眼技术，通过AI使能屏幕，能够智能识别干眼风险并主动显示调节，从而有效缓解视觉疲劳。这两项技术，联合已有的超高频PWM调光、助眠显示、类自然光护眼、自然色彩显示以及硬件级低蓝光技术，形成七大荣耀绿洲护眼技术，为用户提供了从被动到主动、从通用到精准，实现对用户用眼的全面呵护。

在影像方面，即便是轻薄折叠屏手机，荣耀也保持了行业极高的标准。荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3均搭载单反级荣耀鹰眼相机，且均采用潜望式长焦镜头。其中荣耀Magic V3搭载的5000万像素广角主摄，首次在折叠屏上采用最大8线SMA记忆金属马达，让对焦速度最大提升45%，同时也做到了折叠屏手机最大的F1.6镜头光圈。此外，在超轻薄的机身中，还内置了潜望式长焦摄像头模组，实现了最大100X长焦能力，为用户带来了远近皆好、清晰真实的影像效果。荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3还优化了多项折叠大屏的拍摄体验，全新的悬停拍照，可以在包括观影、会议、运动、音乐、拍摄、办公等等多种应用场景下释放双手进行使用，还支持荣耀鹰眼相机的悬停自动抓拍;大屏相册功能，可以最多支持对比4张照片，整理照片、选片更为方便。

在通信方面，荣耀Magic V3支持荣耀鸿燕通信技术，并首次在折叠屏上支持天通卫星双向语音通话和双向短信收发功能，通过定制微型化卫星基带，不仅让主板占用面积减小约40%，更大幅提高卫星连接速度，让天通卫星连接速度大幅提高。此外，荣耀还与高德合作，在无网环境下也能通过卫星直连地图，为野外求助提供了极大的便利，该功能计划后续上线。

性能方面，荣耀Magic V3搭载第三代骁龙8旗舰芯片，并采用全新荣耀纯钛散热VC，首次采用钛金属作为VC基材，让器件重量下降40%，散热面积提升22%。此外，荣耀纯钛散热VC还采用更高级别的航天级激光焊接工艺和行业首创钛金属钝化技术，保证了散热器的长期使用可靠性。

荣耀MagicOS平台级AI意图识别，重构折叠屏智慧体验

荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3搭载荣耀自研端侧大模型，可基于对用户偏好的理解和感知，为用户提供个性化服务，全新升级的荣耀MagicOS系统，还能实现平台级的AI意图识别，从AI的端云协同，到AI在端侧应用的落地，实现了操作系统的重构，带来千人千面的用户专属智慧服务，为用户提供前所未有的AI体验。

荣耀任意门功能可以实现跨应用操作一步直达。在折叠大屏上，用户可以通过两次拖拽，实现诸如一个位置同时查找出行方式和餐厅信息、一张图片同时达成多平台同时比价等更便捷的操作。基于荣耀MagicOS 8.0.1系统，灵动胶囊功能对大屏的优化更佳，而且新增美团、百度导航、视觉健康等的支持，并在场景覆盖度上进一步提升。全新上线的AI消除功能，基于云端大模型能力，智能消除图片中冗余信息，并对消除部分进行生成式填充，让照片主体更突出、画面更加干净整洁。荣耀Magic V3还首创AI对端降噪功能，语音通话双向清晰，让沟通更顺畅。

在分屏管理与设备互联方面，荣耀MagicOS 8.0.1也表现得更为出色。全新平行空间双系统支持工作、生活空间绑定专属SIM卡号码，联系人、通话记录完全隔离，秒变两部手机。同时，其平行空间内权限管控升级也确保使用痕迹不被泄露，工作时更专注与安心，生活时更享受。此外，荣耀信任环能力也得到演进，充分利用折叠大屏优势，首次支持一屏操作两机，双端可控，快速触达两部手机中全部应用和服务、文件一拖分享，打破了传统双机物理设备边界。

荣耀MagicOS 8.0.1还带来大屏游戏、办公的高效体验。其游戏超级分屏功能采用了独创的游戏图层分离渲染技术，将游戏的主场景图层和游戏的操作图层分离，实现更佳的显示效果，全屏无遮挡，真正实现一屏分两屏、屏屏尽其用的效果;而在办公方面，大屏办公体验堪比PC，用户可轻松实现大屏/分屏自由切换，让工作资料在精细操作和总览对比之间平滑阅读操作，充分发挥大屏优势，用户在常用的办公软件中一拖全屏、一点分屏，轻松高效切换。

荣耀MagicOS 8.0.1为大屏桌面进行了优化，底部Dock设计了全新的交互方式，充分利用大屏的宽度，同时提供了常驻应用和智慧应用推荐;全新AI透气式布局在大屏中保留更多桌面留空，让界面更为清爽、阅读更为轻松，减少视觉压力。

荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3将于2024年7月12日16:18开启预售，7月19日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。其中荣耀Magic V3提供12GB+256GB、16 GB +512GB、16 GB +1TB三个容量版本，售价8999元起;荣耀Magic Vs3提供12 GB +256GB、12 GB +512GB、16 GB +1TB三个容量版本售价6999元起。

AI全面使能硬件，Magic家族平板和笔记本新品亮相

本次发布会上，荣耀Magic家族的平板和笔记本新品也相继发布亮相。其中，全新推出的荣耀平板MagicPad2采用档位唯一OLED出色好屏，以3K分辨率、1600nits峰值亮度、1000000:1对比度等亮眼数据在档位实现全面领跑;荣耀平板MagicPad2作为行业首发搭载荣耀视力舒缓绿洲护眼屏产品，凭借4320Hz超高频PWM调光和以及最新“AI离焦护眼技术”，为用户营造护眼显示绿洲，树立了平板护眼新标杆。在智慧AI办公方面，荣耀通过端侧AI使能，让荣耀平板MagicPad2具备了AI PC级的使用体验。从用户平板办公、学习这两大核心场景出发，通过AI声纹降噪、AI语音换文本、AI会议纪要等一系列前沿AI技术，为用户带来学习、办公新体验，助力用户高效内容创作。

荣耀平板MagicPad2还通过端侧AI使能空间音频，结合领先的扬声器硬件与头部影音APP联合调教，为用户带来极具沉浸感的影音娱乐体验。荣耀平板MagicPad2还搭载第三代骁龙8s旗舰芯片，为用户带来流畅多任务处理体验，配合10050mAh大电池和66w超级快充组合，让用户告别电量焦虑。最后荣耀平板MagicPad2配合全新荣耀Magic-Pencil 3将成为用户移动办公的最佳搭档。

荣耀笔记本也迎来了旗舰新成员――荣耀MagicBook Art 14。作为全新的高端超轻薄AI PC，荣耀MagicBook Art 14与荣耀Magic V3同样采用荣耀鲁班架构，包含航天级创新材料及创新架构设计，带来薄约1cm、轻至1.03kg的超轻薄机身，突破技术极限薄出新高度;荣耀MagicBook Art 14首创磁吸式灵动慧眼摄像头设计，带来14.6英寸3.1K OLED触控好屏和PC行业最高的97%屏占比，并支持4320Hz超高频PWM零风险调光和荣耀绿洲护眼技术，通过多重权威护眼认证，引领PC行业护眼标准。

作为荣耀旗下首款超轻薄AI PC，荣耀MagicBook Art 14的AI能力和体验全面升级，在平台级AI使能的OS Turbo 3.0技术加持下，打造出行业领先的续航和性能体验。荣耀MagicBook Art 14最高搭载英特尔酷睿Ultra 7 155H处理器，拥有日出印象和夏日橄榄两款配色，售价7999元起，将于2024年7月12日16:18全渠道开启预售，2024年7月26日10:00正式首销。

在本次发布会结尾，荣耀还推出了新一代Wi-Fi 7路由器荣耀路由5，售价299元起。荣耀亲选耳机LCSHE X7i、荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini、荣耀亲选WhizKid儿童手表2i、荣耀亲选Haylou Watch活力版、荣耀亲选小湃智能摄像头Pro等产品也在发布会上亮相，为消费者带来丰富的智慧生活体验。

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